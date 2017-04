No basta con dar a los empleados horarios de trabajo flexibles

Seis meses después del nacimiento de su bebé, Amanda Sánchez todavía no podía imaginar volver a su trabajo de tiempo completo en marketing en las oficinas de Adobe en Lehi, Utah.

Las finanzas de su fa­milia dependían de ello, ¿pero 40 horas a la sema­na lejos de su bebé? ‘‘Te vuelves tan apegada, es tan difícil pensar en estar lejos por una hora siquie­ra’’, dijo. Esperaba retor­nar a la oficina con un horario más flexible, tra­bajando desde su casa por lo menos unos días a la semana, pero no lo había hablado con su gerente antes de tomar su licen­cia. Pensó que lo discuti­ría una vez que volviera. ‘‘Si no me lo ofrecían, buscaría otro lugar para trabajar, porque era im­portante para mí’’, dijo.

EL REGRESO LABORAL

Afortunadamente para ella, mientras estaba de licencia, Adobe Systems Inc. había comenzado a probar un nuevo pro­grama que permite a cualquier empleado esta­dounidense que regrese de por lo menos tres me­ses de licencia adoptar un horario no tradicional con remuneración completa durante al menos cuatro meses.

En el marco del pro­grama, empleados como Sánchez no tienen que esforzarse en pedir un arreglo flexible o soportar la culpa o el estigma que esto podría traer. Eso es porque todos los emplea­dos que regresan deben reunirse con sus gerentes y con el departamento de recursos humanos para analizar la posibilidad.

‘‘Soy una persona muy propensa a sentirme cul­pable’’, dijo Sánchez, que ahora trabaja desde su casa dos días a la semana. ‘‘Es difícil tener una con­versación para pedir más cuando sientes que ya has tomado tanto’’.

RENUNCIAS

Muchas mujeres aban­donan la fuerza de traba­jo después de la licencia por maternidad porque el horario rígido de 9 a 17 perturba el cuidado de los niños. Toda una industria de servicios como el Mom Project, que empareja a las madres con ofertas de trabajo flexible, promete la elasticidad que ellas desean. Y los investiga­dores han argumentado que un horario de trabajo menos convencional po­dría cerrar la brecha sala­rial entre los géneros.

TEMOR

A pesar de la creciente popularidad de los arre­glos de trabajo alterna­tivo y la proliferación de empleadores que los ofre­cen a los nuevos padres, muchas personas todavía se sienten estigmatizadas por preguntar incluso so­bre sus opciones.

Una encuesta realizada por el Family and Work Institute reveló que dos de cada cinco personas temen utilizar la flexibi­lidad que ofrecen sus em­pleadores, ante la posibi­lidad de que esta ponga en peligro su trabajo.

(En primer lugar, la gen­te también teme tomar una licencia familiar paga, como comprobó re­cientemente una encuesta importante de Pew).

HORARIOS

Como resultado de ello, los empleados se niegan a aprovechar los horarios flexibles o bien boicotean sus propios esquemas. Un estudio de caso de 2015 realizado por una firma de consultoría anónima de alto perfil encontró que, en lugar de pedir formali­zar horarios flexibles, los hombres de la empresa simplemente elaboraban sus propios horarios sin avisar a sus jefes o com­pañeros de trabajo. (Las mujeres, por el contrario, no se sentían tan cómo­das adaptando las reglas a sus necesidades).

Menos subrepticiamen­te, los empleados de al­gunas compañías podían tomar un día de permiso parental por semana, durante un período de meses, para trabajar con horario reducido sin per­der su remuneración.­