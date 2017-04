Magnate chileno Piñera buscaría bancos externos para fideicomiso

El multimillonario chileno y pre candidato presidencial, Sebastián Piñera, está contactando a bancos extranjeros para administrar parte de su fortuna de US$ 2.300 millones si gana las elecciones de noviembre, usando un fideicomiso ciego para ayudar a calmar las preocupaciones por posibles conflictos de interés, según una persona con conocimiento de la situación.

La segregación de activos en el extranjero sería la pri­mera vez para Piñera, quien colocó alrededor de US$ 400 millones de sus fondos locales en un fideicomiso ciego cuando fue presidente entre 2010 y 2014. La perso­na, que pidió no ser identi­ficada porque las conversa­ciones son preliminares, no dijo qué bancos extranjeros habían sido contactados.

Bajo el plan para hacer frente a las críticas, el dine­ro local se colocaría nueva­mente en firmas nacionales para administrarlo en un fideicomiso separado, dije­ron las personas. Piñera ha pedido ofertas a las mismas cuatro compañías que utili­zó la última vez Banco BICE, LarrainVial SA, BTG Pactual y Moneda Asset Manage­ment SA y otros gestores de fondos locales también podrían estar involucrados, dijeron las personas.

Representantes de los cuatro bancos declinaron formular comentarios.