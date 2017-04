La Magia del talento continúa

Vivianna Dioverti de Nasta

Directora de Buscojobs

La Innovación juega un papel principal; porque la innovación forma parte de nuestra vida, ya que, ‘‘incorporar conocimien­tos’’, es innovar en uno mismo.

La mayoría de las veces nos estancamos en el encierro del ‘‘con esto me siento cómodo’’, y no voy más allá.

Ir más allá, con avances y tro­piezos, es lo que nos hace cre­cer.

Cuando recibí la oportunidad de desarrollar Buscojobs Paraguay, empresa con matriz en Uruguay y presencia en 21 países, las pa­labras ‘‘Portal, Digital y cons­tante innovación’’, generaron en mí un desafío muy grande; la pregunta Mágica fue (y si­gue siendo): ‘‘¿Será que nuestra gente tomará el servicio como un acercamiento hacia donde el mundo se dirige y entenderá que esto es el futuro?’’.

Nuestra cultura paragua­ya es muy distinta en cómo se aproxima a la innovación y la tecnología; por eso, la incorpo­ración 100% de como la gestión es realizada en Uruguay (un país pequeño como el nuestro), sí o sí iba a llevarnos a modificar la manera de hacer que tenemos los paraguayos, la forma de lle­gar a las empresas y desde ahí, cómo ofrecer el servicio y qué agregar, para que el cliente ver­daderamente sienta nuestro in­terés genuino en ofrecer un ser­vicio distinto.

LAS PERSONAS

Conectar a personas con opor­tunidades laborales es uno de los principales objetivos.

Muchas personas en nuestro país no encuentran empleo, en la mayoría de los casos por no saber cómo ‘‘Conectar’’.

Esta es una palabra que perso­nalmente me gusta; sobre todo cuando a través de un instru­mento, en este caso, una Pla­taforma digital, se puede ‘Unir’ a personas y empresas que no siempre hallan rápidamente el talento humano que buscan.

Este desencuentro se traduce en costos y pérdidas para ambos.

BUSCOJOBS BUSCA REDUCIR ESTOS DESENCUENTROS

CONECTANDO

Para esto, hay un entrenamien­to virtual, constante informa­ción personalizada a toda nues­tra comunidad (base de datos), sobre el acceso, y, tips (refe­rencias y ayudas) importantes que sirven como herramientas a la hora de cargar un CV: ¿de qué manera lo hago?, ¿cómo presentarme a una entrevista?, ¿cómo me manejo en una entre­vista? y otras herramientas que se están innovando cada día.

En nuestro país, las personas deben entender que si necesitan trabajo, hay que ‘‘dedicarse’’, y el punto de partida es el CV que debe reflejar: ‘‘quién soy yo, qué quiero, qué tengo para dar’’.

Es como cuando decido coci­nar una rica sopa paraguaya, ¿qué hago?

Me ocupo de tener todos los ingredientes y elaborar algo que me agradará a mi y a aque­llos con quienes compartiré; y la alegría o la dedicación con la cual cocine, suma mucho a que salga algo delicioso -en el próximo artículo me detendré sobre esto.

Hay un porcentaje alto de esca­sez de conocimiento y, funda­mentalmente, ganas.

EMPRESAS

El aporte de plataformas on line de empleos, como Buscojobs, aumenta la productividad de las empresas con mayor precisión en la intermediación laboral y reduce la informalidad.

Una plataforma es un medio eficiente, ‘‘Inteligente’’.

En primer lugar, por estar pre­sente de manera on line a través de tecnología web y base de da­tos, llegando a las empresas en tiempo, forma y a menor costo.

El factor Tiempo es clave, por­que minimiza las esperas en el proceso de búsqueda; al redu­cir tiempo y otorgar una he­rramienta que administre los volúmenes de CV para 1 o va­rias búsquedas de talentos, los Departamentos de RRHH no incurren en excesos de trabajos manuales y visuales al revisar varios CV impresos.

Conectar estos mundos de ofer­ta y demanda con el toque hu­mano que nos caracteriza, es lo que me impulsa a seguir cre­ciendo.

Hay herramientas que se están incorporando y que ayudarán a ampliar ‘‘quién soy, qué quiero y qué doy’’.