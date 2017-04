Fitch analiza: IDH está por debajo de países con la misma calificación

En un reciente análisis hecho por la calificadora internacional Fitch, afir­man que los indicadores de desarrollo humano (IDH) de Paraguay son “muy inferiores” a la mediana de los “BB”. Esperan que para el próximo Gobierno los indicadores de ingreso per cápita y del Gobier­no de Paraguay converjan gradualmente conforme a su calificación. No obstan­te, al igual que Moody’s y Standard & Poor’s, consi­dera que las crispaciones políticas no afectarán a la economía.

‘‘MUY INFERIORES’’

“El ingreso per cápita es de menos de US$ 4 mil, que está muy por debajo de la mediana BB de casi de US$ 5 mil”, señalaron.

Fitch prevé que la tasa de crecimiento de Paraguay sea de 3,5% en 2017, y un poco más en el año 2018. Según el análisis, la mayor parte de este crecimiento se basará en una mayor in­versión y un pick-up en el consumo. Además esperan que la inversión real au­mente en un 5,5%.

En torno la recuperación estimada para Argentina y Brasil en 2018, se espera que las exportaciones de Paraguay obtengan un re­punte, aportando a un cre­cimiento mayor al 3,8% del PIB. Más que perspectivas positivas a este respecto, recordaron que “el creci­miento del PIB real alcanzó el 4,1% en 2016 a pesar de los bajos precios de las ma­terias primas claves para la exportación (soja y carne) y aunque los principales socios comerciales -Brasil y Argentina- estaban en profundas recesiones”.

Para la calificadora, el marco de política ma­croeconómica prudente de Paraguay, con funda­mentos sólidos, le ayudó a adaptarse a los impactos externos.

RESPONSABILIDAD FISCAL

El todavía nuevo proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prevé un aumento del tope de déficit del PIB de 2,5%, sus comentarios fue­ron positivos, agregando que el tope vigente de 1,5% –establecido en 2015- ha aumentado la credibilidad fiscal.

“El Gobierno está consi­derando cambiar la regla a una basada en un equilibrio estructural con un objetivo de deuda pública basado en el potencial del PIB del país. Esto permitiría una mayor flexibilidad para ejecutar políticas contracíclicas”.