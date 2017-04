Lo que dice Wall Street sobre el plan tributario de Trump

El presidente Donald Trump dio a conocer ayer su plan tributario, y Wall Street tiene algunas preguntas.

LA PROPUESTA

La propuesta de una página incluye recortes que beneficiarían a las empresas, a la clase media y a algunas personas con altos ingresos. Sin embargo, no incluye detalles de cómo estos cambios afectarían el déficit presupuestario del gobierno.

‘‘La publicación es una declaración inicial de ideales’’, escribió en una nota a clientes el estratega Michael Zezas de Morgan Stanley. ‘‘Sin embargo, nuestras probabilidades de una reforma significativa permanecen sin cambios dado que no reduce el riesgo de retraso; proporciona detalles clave del contenido; esboza un camino bipartidista creíble’’.

Goldman Sachs Group Inc.

El economista Alec Phillips espera un largo camino por delante para la reforma tributaria.

JPMorgan Chase & Co.

El analista Jesse Edgerton dice que es poco probable que este plan sea aprobado por el Congreso.

Credit Suisse Group AG

El analista Honglin Jiang dijo que la razón por la cual los mercados tuvieron un bajo desempeño tras la publicación es porque gran parte de esto ya se sabía.

Cowen Group Inc.

El analista Chris Krueger dijo a los clientes que el plan lo dejó con más preguntas que respuestas.

Compass Point Research & Trading LLC

El analista Isaac Boltansky calificó la falta de detalles como una gran decepción.