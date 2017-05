Reservas internacionales ya buscan mayor rentabilidad

Tras la victoria del Paraguay en el caso Gramont Berres, el país buscará mayor rendimiento para las reservas internacionales, que podrían llegar a los US$ 200 millones por años adicionales, según comentó el procurador general de la República, Roberto Moreno. Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y el economista Amílcar Ferreira opinaron sobre el tema.

ORIENTACIÓN

Fernández Valdovinos, en la proyección del producto interno bruto para el 2017 presentada en el BCP, compartió que ya se encuentran en comunicación con Washington, con la unidad del Banco Mundial que orienta a los bancos centrales a utilizar sus reservas de manera eficiente. “Ya estuvimos en contacto con ellos y vamos a solicitar su ayuda, porque ya veíamos venir esto. El BID también nos ofreció y lógicamente contamos siempre con el apoyo de otros bancos centrales sobre cómo hacer un mejor manejo de nuestras reservas internacionales que tenían muchas restricciones”, mencionó.

El presidente compartió que la ciudadanía puede quedarse tranquila, ya que las reservas serán utilizadas correctamente. “Nosotros no estamos para timbear con las reservas internacionales, vamos a hacer una mejor colocación, un uso más eficiente, para tener mayores recursos que siempre ayudan a controlar la volatilidad del tipo de cambio. Es clave para todo Banco Central que las reservas estén colocadas con el menor riesgo y con la mayor liquidez posible. Después nos preocupamos del rendimiento”, compartió.

Para tener una idea de las diferencias del rendimiento, el presidente compartió que en la actualidad el retorno es de 0,8% y que si, por ejemplo, se compran bonos del Tesoro se daría un incremento al 2,5%.

BUENA NOTICIA

El economista Amílcar Ferreira, en comunicación con Radio Nacional, comentó sobre el tema: “Paraguay ya no podrá ser objeto de embargos por los menos en Estados Unidos, que es la principal plaza financiera del mundo. Paraguay va a poder realizar depósitos en bancos comerciales o instrumentos financieros para rentabilizar la reserva monetaria, que está más o menos en los US$ 7.000 millones y los intereses que podría recibir el Banco Central por la inversión de esos fondos son importantes”.

Ferreira agregó que es una buena noticia el hecho de que Paraguay va a poder invertir las reservas en Estados Unidos.