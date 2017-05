VW triplica su presupuesto para autos eléctricos en la nueva era

Volkswagen AG triplicará el gasto en alternativas a los motores de combustión durante los próximos cinco años para navegar en medio de los cambios radicales por los que atraviesa la industria automotriz.

Para desarrollar vehículos eléctricos e híbridos, el fabricante alemán planea invertir unos 9.000 millones de euros (US$ 9.800 millones), en comparación con los 3.000 millones de euros de los cinco años anteriores, dijo el viernes el máximo ejecutivo, Matthias Mueller. El grupo planea lanzar más de 30 vehículos con batería para 2025.

‘‘Incluso si el motor de combustión moderno sigue siendo fundamental durante al menos otros 20 años, está claro que el futuro es eléctrico’’, dijo Mueller en el texto de un discurso para una conferencia en Viena. ‘‘El mundo automovilístico estará dominado por la disrupción, no la evolución’’.

El fuerte gasto es el esfuerzo de Volkswagen para contrarrestar la reacción causada por el fraude de las pruebas de diesel.

El escándalo, que hasta ahora le ha costado a la empresa 22.600 millones de euros, ha llevado a los reguladores a restringir el control y causó un rechazo entre los consumidores a los coches diesel, que son clave para cumplir con las reglas cada vez más estrictas sobre las emisiones dióxido de carbono.

Para renovar su imagen como líder automotriz, la marca homónima VW delineó a mediados de abril planes para introducir cuatro modelos eléctricos económicos, en una línea llamada ID, a partir de 2019. Mientras tanto, las marcas de lujo Audi de Volkswagen y Porsche están trabajando en modelos de batería.

El cambio también incluye ofrecer opciones a los consumidores, como ordenar más caballos de fuerza para un viaje de fin de semana, dijo Mueller. Dichos servicios de movilidad dependerán cada vez más de asociaciones con otras empresas.

‘‘A diferencia de lo que sucedía a menudo en el pasado, no estamos trabajando solo en grandes líneas de desarrollo’’, dijo Mueller. Las asociaciones son ahora un ‘‘elemento central’’ en la estrategia de la compañía con sede en Wolfsburgo para adaptarse al cambiante panorama automotriz y hacer frente a nuevos rivales de Tesla Inc. a Uber Technologies Inc.