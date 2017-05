Crecimiento no afecta a todos los sectores sociales

Gracias a que los sojeros y ganaderos tuvieron un buen desempeño, a que las construcciones no se detienen y las manufacturas van ganando fuerzas este año; sin embargo, la desigualdad en diferentes sectores sigue existiendo.

Bernardo Rojas, Titular de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A), indicó que no hay mejora en cuanto al desempleo pese a que indicaron que hubo un crecimiento del 27%. ‘‘No existe una Política de Estado para la generación de empleo decente, no se pueden basar en ferias de empleos, el empleo se crea y se hace mediante políticas públicas’’, sentenció.

Por otro lado, el Economista Manuel Ferreira comentó que ‘‘el crecimiento que tuvo el Paraguay fue por el incremento de producción, pero ese incremento no se vio reflejado en los precios y esto pasó en casi todos los sectores: pasó a nivel agrícola, a nivel comercial, a nivel industrial’’.

Y agregó que con eso y otros factores aumenta el nivel de endeudamiento del sector de menores recursos, mientras que los de mayores recursos pueden enfrentar esa situación con mayor holgura.