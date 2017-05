El MOPC cumple sus compromisos, afirma el ministro Jiménez

El titular de la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, en contacto con radio Monumental 1080 AM, afirmó este viernes que en la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, bajo la modalidad de Alianza Púbico Privada (APP), el Ministerio está cumpliendo con el compromiso asumido de no adjudicar en el caso de que el dictamen de la Contraloría General de la República sea adverso.

“Sin embargo, tenemos el derecho constitucional de apelar, lo tiene cualquier persona y lo tienen también las instituciones”, aseveró el ministro.

Manifestó que el MOPC se debe a un compromiso asumido con la ciudadanía, de llevar adelante un proceso correcto. “Seguimos convencidos de que es así. No estamos convencidos en absoluto de lo que el Contralor presenta en su dictamen y nos tomamos la atribución, el derecho que tenemos pedir una reconsideración y plantear nuestro descargo”, expresó.

El secretario de Estado refirió que esto es un proceso legal. “Está justificado en el hecho de que no estamos defendiendo bajo ninguna circunstancia, a una empresa, ni siquiera a un proyecto. Estamos defendiendo una herramienta que es la Ley de Alianza Público Privada (APP). Somos conscientes de que en estos primeros proyectos, estamos estableciendo la credibilidad con la ciudadanía y con el capital internacional”, añadió Jiménez Gaona.