Aerolíneas gastan para resolver problemas tras escándalo United

Pasajero de United no pagará impuestos por su indemnización

David Dao, quien consiguió un acuerdo no revelado con United Airlines después de ser violentamente arrastrado fuera de uno de sus vuelos a principios de este mes, no será maltratado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés): no pagará ningún impuesto por la indemnización.

El IRS permite hacer un trato libre de impuestos para los acuerdos derivados de lesiones personales si éste se les otorga por lesiones físicas. Dao, que había abordado un vuelo con dirección a Louisville, Kentucky, desde el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, sufrió una conmoción cerebral, rotura de la nariz y perdió dos dientes durante su expulsión forzada por la Policía del Departamento de Aviación de la ciudad el 9 de abril, según sus abogados. Los pagos solo por angustia emocional no son libres de impuestos bajo las reglas del IRS.