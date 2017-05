Primeros 100 días de Trump son buenos para actividad en mercado FX

El presidente Donald Trump ha impulsado la actividad el mercado de divisas, que mueve US$ 5,1 billones al día.

Durante sus primeros 100 días en el cargo, los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos sobre comercio, impuestos y política ex­terior tendieron a gene­rar mucha actividad en el mayor mercado financie­ro del mundo.

REVISARON

CLS Group Holdings AG, que liquida más de 1 billón de dólares en transaccio­nes de divisas al día, re­visó los datos y encontró ejemplos de al menos cinco días en los que la administración hizo que el volumen de transac­ciones se disparara.

‘‘Independientemente de lo exitoso que se per­ciba que el presidente Trump ha sido hasta aho­ra, él y en conjunto a su administración domina­ron los titulares de noti­cias durante los primeros 100 días en el cargo’’, dijo CLS en un informe pu­blicado esta semana. ‘‘El impacto en el mercado cambiario fue realmente significativo’’.

Los sobresaltos en el mercado han sido una bendición para los ban­cos de inversión globales como Morgan Stanley, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc., que repor­taron fuertes ganancias en el primer trimestre por la negociación de bo­nos, monedas y commo­dities.

En un ejemplo del im­pacto de Trump en la negociación de divisas, los volúmenes promedio por hora subieron a US$ 84.000 millones a las 16.00 horas de Londres el 31 de enero, después de que Trump criticara a los socios comerciales de Estados Unidos por tener monedas que son dema­siado débiles, según da­tos de CLS.

La actividad también aumentó cuando Trump prometió un plan de re­forma tributaria en fe­brero, promovió su pro­yecto de ley de salud en marzo y también expresó su preocupación por la fortaleza del dólar este mes. El impulso a la ne­gociación a corto plazo ha coincidido con un dó­lar más débil, que casi ha perdido todo lo que ganó.