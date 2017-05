Ganancias de financieras crecen

José Meyer

[email protected]

Según datos presentados en el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP). Las ganancias de las financieras al mes de marzo se incrementaron en 78,8% en términos inte­ranuales.

AUMENTO

Los datos presentados indican que las utilida­des de las financieras del Paraguay sumaron los G. 17,8 mil millones (US$ 3,2 millones al tipo de cambio actual) al tercer mes del presente año, luego de al­canzar los G. 9,9 mil millo­nes (US$ 1,7 millones) en el mismo período de tiempo del año 2016. Las dos fi­nancieras que registraron las mayores ganancias, que son Río y Solar, tienen una participación del 57% en el total de las utilidades de las entidades.

Los resultados son mucho más positivos que los pre­sentados en el mismo pe­ríodo de tiempo del año pa­sado, ya que para el mes de marzo del 2016 la caída de las ganancias de las finan­cieras alcanzaba el 17,7% en términos interanuales.

Estas variaciones van en línea con el mejor año que se espera del sector finan­ciero con relación al 2016. Varios referentes del siste­ma opinan que si bien hay señales de que en el 2017 se tendrán mejores resultados que en el 2016, aún es muy rápido como para asegurar que el crédito se recuperará en el presente año.

ENTIDADES

El primer lugar entre las financieras con mayores utilidades al mes de marzo del 2017 pertenece a Río, que alcanzó ganancias por G. 6 mil millones (US$ 1 millón). El segundo y ter­cer lugar ocuparon Solar con utilidades de G. 4,1 mil millones (US$ 742 mil) y Tu Financiera con G. 3,5 mil millones (US$ 634,8 mil).