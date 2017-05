MasterCard supera pronóstico en Asia y Latinoamérica

Mastercard Inc. subió a un récord e hizo que avanzaran las acciones estadouniden­ses de tecnología después de que sus ganancias supera­ron las estimaciones de los analistas porque clientes de Asia y América Latina gasta­ron más con sus tarjetas.

Las acciones subieron 2,3% a US$ 119,01 a las 10:47 am en Nueva York, el mejor des­empeño en el Índice de Tec­nología de la Información del S&P 500, conformado por 69 empresas. La acción ha subido 15% este año.

LAS DIFERENCIAS

Las compras en Asia Pací­fico, Oriente Medio y África, su segundo mayor mercado, subieron 8,9% a US$ 252.000 millones en moneda local, mientras que el gasto en Latinoamérica aumentó un 18% a US$ 55.000 millo­nes, dijo Mastercard en un comunicado. Los ingresos totales aumentaron a US$ 2.700 millones con respecto al año anterior, superando la estimación de los analistas de US$ 2.650 millones.

‘‘En Asia Pacífico, los paí­ses que realmente nos están ayudando son Corea del Sur, Japón y Australia’’, dijo la Directora Financiera Mar­tina Hund-Mejean en una entrevista telefónica. ‘‘En estos países hay un buen uso nacional, un mayor uso de las formas electrónicas de pagos y también tienen buenos motores transfron­terizos’’.

El CEO Ajay Banga ha es­tado invirtiendo en tecno­logías digitales para ayudar a estimular el cambio glo­bal del efectivo a los pagos electrónicos. Mastercard también dijo el martes que completó su compra de Vo­caLink Holdings Ltd. por US$ 920 millones, el mayor acuerdo de la empresa desde que salió a bolsa en 2006. La adquisición debería dar a la compañía una posición más fuerte en los pagos electró­nicos sin tarjeta.