¿Necesitamos un rebranding?

La marca es, junto con el equipo de recursos humanos, uno de los atributos más importan­tes que tiene una organización; tanto es así que, a la hora de asignar un valor a una empre­sa, se toma en cuenta el peso y el aporte de la marca como un capital. Pero ¿qué pasa cuando una compañía necesita rediseñar o cambiar su identidad? A ese proceso se le llama rebran­ding en el marketing, que no es otra cosa que una renovación.

Como animarse a hacer cambios en la vida personal, tomar la decisión de modificar una marca es sumamente difícil. La acción puede ser sutil y limitarse simplemente a un ajus­te visual (también conocido como restyling) o puede ser profunda, al incluir un ajuste en el nombre, la comunicación, la estrategia de marketing y la cultura corporativa.

Muchos empresarios creen que solo cuando una marca va en decadencia es necesario ha­cer un rebranding, pero no es así. Numerosas compañías utilizan esta estrategia para am­pliar su potencial en el mercado. Los factores que llevan al rebranding pueden ser diversos, aunque los más comunes son la búsqueda de un reposicionamiento de la marca, la respuesta a una acción de la competencia, la corrección de apreciaciones erróneas que pueden tener los consumidores o clientes, el interés por con­quistar a una nueva audiencia, el ingreso a una línea de negocios o los cambios corporativos (alianzas o fusiones de empresas). Cualquiera sea la razón, hay puntos a tener en cuenta a fin de acortar tiempos y garantizar resultados. Veamos algunos ítems:

Identificar si la necesidad de cambio es real: Si bien el proceso de rebranding no es tan complicado, requiere ser pensado y bien pla­nificado para que sea exitoso. El punto de par­tida es evaluar si existe una necesidad real de cambio y si los beneficios superarán los ries­gos. Hay un dicho que dice: “El remedio puede ser peor que la enfermedad”, lo cual nos lleva a pensar que muchas veces cambiamos algo que funciona bien y terminamos por complicar las cosas. Tener objetivos claros: Una vez que hemos tomado la decisión de avanzar con un proceso de aggiornamento, debemos identi­ficar cuáles son los objetivos que queremos lograr. Eso nos ayudará a dar información pre­cisa sobre lo que esperamos a quienes tendrán la tarea de desarrollar la nueva identidad de la marca. Cumplir con todas las etapas del pro­ceso: Hay varios pasos que cumplir. Por lo ge­neral, se inicia con el desarrollo de un brief ex­plicativo de lo que se quiere alcanzar. Aquí se delimitan los objetivos, el análisis de la marca, el contexto en el que se mueve, quiénes son sus consumidores y su competencia. Además, hay que seleccionar a los especialistas que se harán cargo del proyecto, desarrollarán el plan de comunicación y, finalmente, realizarán el monitoreo para evaluar los resultados. Evitar enfocarse solo en el logotipo y su rediseño: El rebranding abarca mucho más que una actualización del logotipo de una marca, pues a veces también re-uiere de una reinge­niería de la cultura corporativa, un refresh en el tipo de comercialización y otros elementos que complementan la imagen de una marca. Estudiar los hábitos y las percepciones de los consumidores: Conocer a quienes nos eligen y a aquellos que queremos que nos elijan es más que importante para acertar en el re­diseño de una marca y su estrategia. Debemos tomarnos el tiempo y el trabajo de investigar para entender cómo son esas personas, cuáles son sus hábitos y estilo de vida, qué los motiva a consumir nuestro producto o servicio y cuá­les son los diferenciales que les podemos dar como marca. Con eso claro, evitaremos seguir ideas que desentonen con nuestro público.

En los años ‘90, ante el surgimiento de aguas embotelladas y bebidas alternativas, Pepsi quiso innovar en el mercado con una gaseosa cola transparente y sin cafeína. La idea fue de David Novak (director de marketing y ventas) y el resultado se llamó Pepsi Crystal. Fue una innovación que arrancó bien, pero terminó fracasando. La competencia, sin embargo, no se hizo esperar. Tab Clear fue la inmediata re­acción de Coca-Cola, pero siguió por la misma senda.

Años después, en el libro Forbes, la otra mi­rada de los negocios, Novak explicó que su principal error había sido no querer escuchar lo que le dijeron los embotelladores licencia­tarios antes del lanzamiento: “el sabor de la nueva bebida no se parece a Pepsi, pero se lla­ma Pepsi”, le insistieron. Y, efectivamente, el producto no fue bien recibido por el público, pese al enorme esfuerzo invertido. Por eso, no basta con tener la mejor idea y estar convenci­do de que es buena. Hay que saber escuchar qué dicen los demás al respecto, entender cuál es el tema real y analizar sus alcances.