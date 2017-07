Buffett ganará US$ 12.000 millones con la apuesta a Bank of America

La apuesta de Warren Buffett a Bank of Ameri­ca Corp. está a punto de redituarle una ganancia inesperada de US$ 12.000 millones.

PLAN DE BUFFETT

El multimillonario planea ejecutar warrants obteni­dos hace seis años en un voto de confianza a Bank of America cuando sus ac­ciones caían durante in­vestigaciones multimillo­narias vinculadas a la crisis inmobiliaria. La inyección de efectivo ayudó al banco a disipar las dudas sobre si tenía suficiente capital y sus acciones se han más que triplicado desde entonces.

INVIRTIÓ

En la operación de 2011, Berkshire Hathaway Inc., de Buffett, invirtió US$ 5.000 millones en Bank of America a cambio de acciones preferentes y el derecho a comprar 700 millones de acciones or­dinarias, participación que ahora vale US$ 17.000 mi­llones. Berkshire expresó el viernes en una decla­ración que convertiría sus acciones preferentes en ordinarias una vez que el banco con sede en Char­lotte, Carolina del Norte, aumente sus dividendos, ahora planeados para co­mienzos del tercer trimes­tre.

SU JUSTIFICACIÓN

Buffett expuso su justi­ficación para la conver­sión, que lo convertirá en el mayor accionista de la compañía, en una carta de febrero a los inversionis­tas, en la que decía que la decisión se basaba en una simple cuestión matemá­tica: la inversión en prefe­rentes paga dividendos de US$ 300 millones anuales, por lo que tiene sentido convertirlas en acciones ordinarias si estas han co­menzado a rendir más.

AUMENTAR DIVIDENDO

Después de recibir la aprobación de la Reserva Federal para su plan de ca­pital, Bank of America dijo el 28 de junio que planeaba aumentar los dividendos un 60%, a 12 centavos por cuarto de dólar. Al con­vertir la participación preferente en acciones ordinarias, el dividendo de Berkshire aumentará a US$ 336 millones anuales.