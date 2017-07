Activando tu estrategia de negocios en el nuevo entorno competitivo

COMENTARIO

Rodrigo Arturi

Ingeniero Comercial

Directorio Ejecutivo

Initiative Consultores

Muchos autores sobre temas de manage­ment, han profundizado en cómo las em­presas se hacen más competitivas en en­tornos cambiantes. Las oportunidades en el mundo de los negocios de hoy se pueden capitalizar a través de un conjunto de ac­ciones que conforman la estrategia de la empresa basada en la alineación, identi­ficación del equipo con el plan y explorar planes de acciones que aseguren la adop­ción de la misma.

La alineación de un equipo en la actuali­dad hace la diferencia entre una empresa exitosa a otra que no lo es. ¿Qué significa un equipo alineado?, ¿cómo se construye la alineación y cómo medimos el logro de la alineación?

El primer paso es construir una visión de negocios aglutinadora que convoque a to­dos en la empresa a conseguir ese gran anhelo. Esta visión de negocios en la ac­tualidad se complementa con el propósito de la organización, que es la justificación de la existencia del negocio y que permite conectarse con la comunidad y colabora­dores a fin de generar una vinculación que va más allá de sólo una transacción eco­nómica.

Este enfoque de vinculación, basada en el propósito, busca construir uno de los te­mas clave de la empresa moderna que es la fidelidad. El futuro de la empresa se basa en la fidelidad de los clientes que se da a partir de la fidelidad de los funcionarios. Esto significa que un funcionario fiel ge­nera ahorros y fortalece el negocio a partir de la generación del know how y mejoras de las prácticas de negocios que impulsen un espiral de excelencia y no estancamien­to que se da cuando una empresa repite permanente o no logra poner en práctica las ideas que “flotan” en la organización.

La estrategia, debe basarse en la cons­trucción de acciones a un horizonte de 3 años, ¿por qué no más o no menos? Por­que la velocidad de los cambios debe per­mitir un horizonte de desarrollo que per­mita ajustar la ventaja competitiva, en lo que hoy ese es el largo plazo, a fin de lograr una empresa realmente sustentable.

Una de las estrategias clave de la empre­sa se basa en un nuevo marketing, basado en el desarrollo de contenidos e inmedia­tez que las nuevas generaciones “exigen”. El cambio en el nuevo mix de medios de comunicación hace que el desarrollo de atracción de los clientes se genere de ma­nera espontánea y más a partir de la reco­mendación de sus pares.

Esta estrategia de fidelización, se basa en la innovación y desarrollo a través de per­sonas de un equipo entusiasta que estén en contacto permanente con el mercado y que trabajen sobre grupos de enfoques que le permitan evaluar y modelar soluciones en las cuales los propios clientes participan en la elaboración de la solución.

Rendimiento y productividad son factores necesarios para garantizar el éxito de una empresa. Sin embargo, el mantenimiento de ese nivel es el resultado de un proceso de acumulación de buenas decisiones y de trabajo riguroso, un esfuerzo que involucra a todos y requiere de compromiso.

La intuición, la improvisación y la suerte quedan fuera de este ámbito. En cambio, son requeridos profesionales competentes que aporten valor al negocio, una cultura de empresa sostenible y fuente de pensa­miento unificado y la implementación de buenos hábitos laborales inspirados en la disciplina. Son las claves de la eficiencia y el punto de partida de la generación de las condiciones óptimas para garantizar la sa­tisfacción en empleados, clientes, provee­dores, distribuidores y toda la red de con­tactos del negocio.

Los líderes efectivos deben conocer a su personal lo suficientemente para dar res­puestas apropiadas a las demandas que las habilidades cambiantes de sus colaborado­res exigen en todo momento. El líder debe recordar que los seguidores como indivi­duos y como grupo desarrollan sus propios patrones de conducta y formas de operar (normas, costumbres, hábitos).

Entrenamiento permanente, definir las horas necesarias a fin de lograr los obje­tivos propuestos por la empresa sobre las habilidades que sus colaboradores deben desarrollar y potenciar para obtener resul­tados exitosos en base al plan estratégico que sus líderes han propuesto.

La estrategia de negocios de una empresa es el mapa que guiará el establecimiento de los objetivos que el negocio debe alcan­zar para asegurar su éxito y continuidad en el mercado. Su fundamentación debe ser sólida e insightful a las características del mercado y habilidades del equipo, logran­do así una empresa sostenible a los cam­bios de su entorno y aprovechamiento de las oportunidades que se presenten.