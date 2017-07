Aparecen firmas que operan con Bitcoin

Actualmente están operando firmas similares a la empresa D9, que según declararon autoridades de la Comisión Nacional de Valores, no estaba registrada para operar en el país, por lo que todas las actividades llevadas a cabo por la empresa son ilegales, a pesar de esto la firma continúa operando y existen otras firmas como Mineworld y winandway que tienen una presentación muy parecida a D9 con la variante de que operan con Bitcoins.

INVESTIGACIÓN

Luego de las publicaciones del diario 5días, el fiscal adjunto Roberto Zacarías designó al fiscal de la Unidad Penal N° 7, José Morínigo, para que inicie la investigación penal contra la firma.

Las firmas que utilizan este tipo de esquemas podrían ser penalizadas por no tener registro para operar en el país.

cruzamiento de datos de distintas instituciones para dar con los líderes del negocio, sin embargo hasta ahora no tiene pruebas concretas.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Fernando Escobar, confirmó que se están llevando a cabo las averiguaciones correspondientes y que las firmas que utilizan este esquema podrían ser penalizadas por no tener registro para operar en el país.