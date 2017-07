Cartes, pese a críticas, se posiciona con fuerza

El análisis que se expone dentro del área política y económica de la ges­tión de Horacio Cartes se centra en el poder que fue concentrando el presi­dente.

El analista político Al­fredo Boccia confesó que en este último semestre el presidente no perdió fuerza como suele ocurrir, sino que al contrario se fortaleció.

“Está pasando por un momento de gran control del país, a los tres poderes del Estado está intentan­do imponer a su propio perfil como presidente. Y su único gran fracaso es que no haya podido ser reelecto”, dijo.

Consideró que su figura va tomando fuerza y el hecho de que en su infor­me de gestión haya olvi­dado algunos temas no lo desequilibran.

“En estos momentos es el político paragua­yo después de Alfredo Stroessner que más poder acumuló”, dijo.

También resaltó el hecho de que el Presidente no haya explicado sobre la problemática que se ge­neró a causa del proyecto de enmienda.

Boccia resaltó el formato en que presentó el infor­me, consideró que termi­na siendo algo forzado y aburrida.

“Cartes eligió una espe­cie de balance bancario, de cifras, números y nú­meros, como lo hacen los bancos, que finalmente nadie lee, porque es un acto fiscal y no de comu­nicación”.

En el discurso político no hay ninguna explicación de por qué sucedieron ciertas cosas o por qué no se lograron otras; y no co­munican nada “los océa­nos de cifras”.

También afirmó que de­cepciona el hecho de que no utilizó la oportunidad para comunicar hacia donde va su Gobierno o incluso de qué significó para él.

ECONÓMICO

Para el analista econó­mico Amílcar Ferreira, en comunicación con la 780 AM, dijo que especial­mente en lo económico se puede resaltar el proyecto de transparencia que es uno de los emblemas de su Gobierno.

También mencionó que el plan de infraestructura es récord en los últimos 30 años en comparación con los otros gobiernos.

Dijo que los datos de su informe son reales y que cuentan con gran énfasis en lo positivo que se fue generando.

Otro punto que no pudo omitir fue que la idea de aprobar la reelección hizo que el ambiente político y la institucionalidad tam­balee en el último período de su Gobierno.

Dijo que “el Presiden­te será recordado por un intento de violación de la Constitución Nacional”.

Finalizó con que la po­breza no es una respon­sabilidad exclusiva del Gobierno del presidente Horacio Cartes.