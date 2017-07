Autoevaluarse es importante antes de plantear un aumento salarial a tu jefe

Casi como un pecado a confesar, muchos le temen a ese incómodo momento de tomar coraje y animarse a negociar un mejor salario. Pero si uno no toma partido en el asunto, la desmotivación salarial puede ser un factor determinante para reducir la productividad. En esa línea, lo importante es ser honestos con las aspiraciones y saber expresarlas de modo a que no se malentienda la verdadera intención. Según la revista Forbes, lo indicado es negociar 10% o 20% más de tú salario vigente.

VALOR AGREGADO

Un detalle no menor es que hoy las empresas buscan que sus colaboradores exploten todo su potencial y sean capaces de desarrollar muchas más tareas. Y no es simple capricho de los jefes, el avance de la tecnología impone nuevas reglas de juego y cuanto antes sumemos cualidades a nuestro perfil, mayores son las posibilidades de ser valorados en la empresa. Con esto en mente, se puede considerar un aumento de sueldo como algo posible.

¿CÓMO HACERLO?

El diario español Expansión analiza que lo primero a definir son los resultados medibles y el valor agregado que uno aporta a la empresa. A la hora de acercarse a negociar, en primer lugar, es fundamental tener claros los argumentos de la propuesta. Por eso se debe recurrir a una autoevaluación para determinar si ya es tiempo de apelar. Con una lista de resultados positivos es mucho más conveniente acercarse.

HABLAR POR UNO MISMO

Para no desviarse del objetivo inicial, hay que mantener el foco en uno mismo y no compararse con los demás colaboradores bajo ningún punto. Si se tiene un desempeño digno de ser mejor valorado, no hay por qué recurrir a estas medidas. Uno debe saber lo que vale y muchas veces, el jefe no sabrá notarlo por sí solo.

ANTIGÜEDAD NO ES ARGUMENTO

La antigüedad en un puesto de trabajo no puede ser un fundamento para pedir un aumento. “Hablar de tu valor agregado implica que jerarquices tus contribuciones más valoradas, lo que no se había conseguido hasta que tú rompiste el esquema o de la mejora de algún resultado o proceso en la organización”, señala Expansión.

ABRIR LOS OJOS A LA REALIDAD

Muchas veces las condiciones no se dan para que uno perciba un poco más en salario. Pero al menos se puede considerar una mayor flexibilidad de horario como una mejora en las retribuciones. La ventaja no solo está en lo monetario, sino también en una menor carga horaria o apertura a capacitaciones, o aumento de ciertas prestaciones como días de vacaciones o días libres. “Es la oportunidad para cuestionarse si en el mediano plazo la empresa podrá cumplir con mejorar el sueldo.

A veces el empleado aumenta su experiencia y eso no se refleja en ingreso”, agregan. “Las personas usualmente no perciben un salario aceptable porque no negocian. Un factor importante en términos de negociación de salarios es saber cuánto vales y establecer un rango de lo que estás dispuesto a tomar”, Menciona Forbes.

Si bien es cierto que insistir puede costar la simpatía de los jefes, en caso de recibir una negativa, no está de más preguntar el por qué. De hecho es de suma importancia. Mediante los argumentos uno puede definir las medidas a tomar al respecto.