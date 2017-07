Una mágica fusión de ideas antes de dar el “SÍ”

Desde la aparición de las redes sociales, la influencia de esta herramienta -que se ha vuelto indispensable en el día a día- ha revolucionado la manera convencional de co­municación.

Hoy día, todo gira en tor­no al mundo digital, ya que las redes de conexión online brindan un sinfín de oportu­nidades.

Un ejemplo claro del gran poder de las redes en la ac­tualidad se ve reflejado en Amankay Roa y Maria Elsa Saccarello, quienes se anima­ron a dar el gran salto aden­trándose al mundo blogging, creando “Azul y prestado”.

Un espacio de fuente de ins­piración y planificación para novias, novios, profesionales del sector y para todos aque­llos que simplemente adoran las bodas.

Nos cuentan que se conocie­ron trabajando para una re­conocida marca de calzados, pasaban mucho tiempo jun­tas, así fue que descubrieron que tenían mucho en común, ambas estudiaban la misma carrera, Ciencias de la Co­municación.

LAZOS

La gran amistad que las unía, sumado a que un 25 de diciembre María Elsa se comprometía, fue el pun­tapié inicial que dio vida a “Azul y prestado”

“Nuestra generación de los millennials siempre busca­mos todo en redes sociales y en internet, fue así que mis seres queridos me decían los nombre de los proveedores y yo buscaba en instagram, en Facebook, en Google, y después no encontraba y me parecía rarísimo”, recordó María Elsa.

PLANEAR EL DÍA SOÑADO

“Siempre dijimos que que­ríamos un blog, bien pen­sado, sobre un tema que le sea útil a los demás, no solo mostrar nuestro día a día, veíamos que faltaba un espacio dedicado a dar a conocer proveedores de ca­samientos”.

CAMINO CORRECTO

Finalmente decidieron que sin duda iban por el cami­no correcto, que aparte, las unía más que nunca, que de solo pensarlo las entu­siasmaba y llevaba por las nubes; además, contaban con la posibilidad ayudar a planificar una noche de en­sueños por medio del blog.

“El objetivo principal es actuar como nexo, dar una pantalla o espacio para los proveedores y profesionales del rubro de bodas, también ese nexo con las novias, todo en un solo lugar”.

DESAFÍOS

Como todo emprendi­miento los desafíos son parte del proceso, destacan que salir de la zona de con­fort fue el mayor de todos, pero ambas estaban decidi­das y asumieron el compro­miso con gran responsabi­lidad.

Y el compromiso que Amankay y Maria Elsa asumieron fue tomar la decisión de dejar de lado sus respectivos trabajos y dedicarse de lleno a seguir impulsando “Azul y pres­tado”.

“Tenemos altibajos, pero estamos haciendo algo que sabemos, y con cosas pro­pias, creemos en el amor, en encontrar la pasión, po­der ejecutarla y aprender en el día a día”.

PROYECCIONES

Finalmente, sobre los proyectos a futuro refieren que están enfocadas en la creación de una plataforma digital, en donde las histo­rias serán las protagonistas principales, que termina­rán convirtiéndose en canal para dar con los proveedo­res.