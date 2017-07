PepsiCo recurre a los snacks premium para ganar más

Ante el estancamiento de los volúmenes de venta, la máxima ejecutiva de Pep­siCo Inc., Indra Nooyi, ha recurrido a una fórmula probada para impulsar el crecimiento: cobrar precios más altos y reducir gastos.

LA ESTRATEGIA

La compañía está ponien­do el acento en más produc­tos premium como Poppa­bles, LifeWTR y Quaker Overnight Oats, en lugar de rubros de como Lay’s y Diet Pepsi. Y la estrategia se hace evidente en la utilidad bruta de PepsiCo: contribu­yó a ganancias del segundo trimestre que superaron sin dificultad las estimaciones de Wall Street, y el gigante de los alimentos elevó su pronóstico anual.

El segmento premium del sector de los snacks aumentó alrededor de un 8% en el trimestre pasa­do, mientras que la filial Frito-Lay de PepsiCo escaló aproximadamente un 3,5%, agregó. Eso quiere decir que hay un crecimiento no aprovechado conforme el negocio avanza hacia una gama más alta.

ACCIONES SUBIERON

Por ahora, los inversores han adoptado una actitud de esperar a ver qué pasa. Tuvieron una reacción tibia ante los resultados del se­gundo trimestre, en tanto las acciones subieron me­nos del 1% a US$ 114,78 en las primeras operaciones. La acción había avanzado un 9,2% este año hasta el cierre del lunes.

Las innovaciones de Pep­siCo que se definen como los productos lanzados en los últimos tres años representan entre el 8% y el 9% de las ventas, señaló Johnston.

El martes, la empresa con sede en Purchase, Nueva York, elevó su meta de uti­lidades 2017 a US$ 5,13 por acción, excluyendo algu­nas partidas, a partir de un pronóstico anterior de US$ 5,09. Las ventas subieron 2% a US$ 15.700 millones en el trimestre pasado. Esta cifra superó la proyección promedio de US$ 15.600 mi­llones.