Condenan a Lula da Silva a 9 años de prisión

Valor Económico – Brasil – RIPE

El juez federal de 1ª instancia Sergio Moro condenó al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex de Guarujá. Moro dio la sentencia a principios de la tarde de este miércoles. Afirmó que es lamentable “condenar criminalmente al ex presidente, no previó detención y determinó que Lula pueda apelar en libertad.

Acusado por la defensa del ex presidente de actuar políticamente, el juez federal afirmó que la pena de nueve años y seis meses no le aportó satisfacción personal, que no se puede criticar la aplicación de la ley y ha reforzado que la causa de la condena de Lula son los siguientes: Los crímenes cometidos por el petista. “No importa lo alto que estés, la ley todavía está por encima de ti”, afirmó Moro, en la sentencia

“Se debe constatar que la presente condena no trae a este juzgador ninguna satisfacción personal, por el contrario, es lamentable que un ex presidente de la República sea condenado criminalmente, pero la causa de ello son los crímenes cometidos por él y la culpa no es y en el caso de que se trate de una persona que no sea de su edad, la ley aún está por encima de usted “(una adaptación libre de” be you never so high the law is above you “), escribe, Vivo.

En la acción, el Ministerio Público Federal (MPF) acusa a Lula de haber recibido el tríplex de OAS como propina por contratos obtenidos por OAS en Petrobras. Es la primera vez que un ex presidente de la República es condenado por corrupción en Brasil.

En la sentencia, Moro dijo haber “tácticas de defensa bastante cuestionables” y “episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas” son suficientes para “considerar la decretación de la prisión preventiva [del petista].” Hasta cabría considerar la decretación de la prisión Preventiva del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, considerando que la prisión cautelar de un ex presidente de la República no deja de involucrar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juicio por la Corte de Apelación antes de extraer las consecuencias propias de la condena.

Así, podrá el ex presidente Luiz (sic) presentar su apelación en libertad “, anota el magistrado.