Senado critica ley que prohíbe gravar la soja

La intención que tienen desde la Cámara Baja de prohibir cobrar impuestos a la exportación a la soja fue recriminada por algunos senadores. Incluso el legislador Juan Carlos Galaverna lo consideró como un “vómito de proyecto de ley”.

Mientras que la senadora Blanca Lila Mignarro dijo que no sabe cuál fue el criterio.

“Yo no sé qué es lo que prohibieron los diputados, no sé si tienen esa potestad”, expresó.

Agregó que el país necesita mayor equidad en el cobro de los impuestos.

El senador Carlos Filizzola también comentó acerca de la aprobación del mencionado documento y dijo: “tengo el proyecto y la exposición de motivo no dice absolutamente nada con argumentaciones sólidas”.

“Está totalmente equivocada esta gente, porque nos aleja de la promoción y competitividad en nuestro país”, sostuvo.

Mencionó que el proyecto se hizo rapídisimo, y que no cumple con los requisitos para considerarlo como un proyecto.

“Todavía no terminamos de tratar el proyecto para crear el proyecto de exportación de soja, sin embargo se aprueba una ley en contra”, explicó.

En el mismo sentido Galaverna compartió con el senador Filizzola la preocupación en relación al “proyecto de ley que vomitó ayer la Cámara de Diputados”, agregó.

Pero dijo que el documento fue presentado, promovido, apoyado y aprobado a instancias del oficialismo cartista.

Criticó que Carlos Filizzola haya ignorado que “sus aliados hayan sido los que vomitaron el proyecto”.

La iniciativa del Frente Guasú para gravar la exportación de soja fue acompañada por los parlamentarios cartistas del Senado, pero en Diputados aprobaron una legislación totalmente contraria.