Frigorífico JBS habría terminado de renegociar su deuda con los bancos

JBS SA, el frigorífico en el epicentro de la reciente crisis política de Brasil, terminó de negociar con los bancos para garantizar que se mantengan abiertas líneas de crédito a corto plazo, según personas al tanto del tema.

LÍNEAS DE CRÉDITO

Sus principales acreedores entre ellos Banco do Brasil SA, Caixa Econômica Federal, Banco Santander Brasil SA y Banco Bradesco SA, acorda­ron extender 12 meses las lí­neas de crédito sin modificar las tasas de interés, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque las dis­cusiones fueron privadas. Las entidades de préstamo reci­birán garantías adicionales y un pago adelantado del 10% del monto pendiente en el transcurso del próximo año, dijeron las personas.

Además, estos bancos serán los primeros en recibir pagos de la venta de activos de JBS, dijeron dos de las personas. Según el acuerdo, el 80% de lo recaudado con cualquier venta se utilizará para pa­gar deudas con los bancos, dijo una de las personas. Se cerró otro acuerdo con Itaú Unibanco Holding SA, que recibirá un pago adelantado mayor al de los demás bancos pero sin garantías adiciona­les, dijeron las personas.

DEUDA TOTAL

La deuda total de JBS con los bancos ascendía a 23.800 millones de reales (US$ 7.400 millones) en el primer tri­mestre, según un informe de Natalia Corfield, una analista de JPMorgan Chase & Co.

JBS no quiso comentar sobre las condiciones del acuerdo pero el miércoles afirmó en un comunicado que mantuvo “discusiones productivas y constructivas” con las ins­tituciones financieras. Bra­desco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú no quisieron comentar sobre sus respectivos acuerdos y Banco Santander no respondió in­mediatamente un mensaje con pedidos de comentarios.

El 20 de junio, JBS, con sede en São Paulo, afirmó que planea reunir unos 6.000 millones de reales vendiendo activos como la productora británica de pollo Moy Park Ltd. y operaciones pertene­cientes a Five Rivers Cattle Feeding, la empresa más grande de su tipo.