Itaú impulsa el crecimiento en Miami

“En los malos ambien­tes, crece para la diver­sificación”, dijo Carlos Constantini, jefe de banca privada internacional de Itaú, en una entrevista en Miami. “Los inversio­nistas latinoamericanos buscan alternativas para proteger sus ahorros, y enviar dinero al exterior y tener distintas monedas y jurisdicciones siempre ha sido, y sigue siendo, una alternativa para diversi­ficar”.

ACTIVOS AUMENTAN

Pese a todas las malas noticias que llegan de Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió el miércoles en el último político con­denado por soborno y la­vado de dinero, los activos en la banca privada de Itaú en EEUU han aumentado cuatro veces en la última década. La operación aho­ra supervisa cerca de US$ 12.000 millones, por sobre los US$ 10.800 millones a finales del año pasado, según una presentación al personal con ocasión del décimo aniversario de la oficina de Miami.

CUOTA DE MERCADO

Itaú quiere aumentar su cuota de mercado a un 15% desde un 10%, dijo Constantini, y agregó que espera que la demanda aumente a medida que bajan las tasas de interés en Brasil y una amnistía fiscal libera más activos de los clientes para inver­tir.