Insistirán para condonar sus deudas

La Coordinadora Nacional Intersectorial se reunió nuevamente con algunos senadores, en este caso con Sixto Pereira, Fernando Silva Facetti y la senadora Lilian Samaniego para seguir conversando sobre el proyecto de ley de emergencia para pequeños productores campesinos.

Para Lilian Samaniego, hubo algunos temas en lo que no se avanzaron luego del acuerdo que tuvieron unos 13 mil pequeños productores.

“Escuchamos nuevamente a los campesinos que están haciendo sus reclamos, puedo decir que el tema de la condonación no puede ser la figura, el año pasado habían hecho un acuerdo con el Ejecutivo de refinanciamiento, tengo entendido que abarcaron a 13 mil productores en forma exitosa a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) 4.500 productores lograron proyectos”, sostuvo.

Recalcó que para su bancada la condonación no es la forma ni el método, y dijo que no apoyan ese pedido.

Por otro lado, el senador Sixto Pereira expresó que la agricultura familiar campesina está abandonada por la política del Estado. “No hay investigación para el mejoramiento genético, tecnología y no hay línea crediticia estatal, no hay línea técnica, infraestructura a industria ni mercado, la agricultura campesina esta al arbitrio de la iniciativa privada”, resaltó.