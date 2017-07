La clase política fue blanco de críticas en acto oficial de Expo

[email protected]

El pasado sábado 15 de julio se llevó a cabo la in­auguración oficial de la Expo 2017 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, el presidente de la Re­pública, Horacio Cartes, participó de la muestra ferial.

El titular de la Asocia­ción Rural del Paraguay sostuvo que la expoferia más grande del país es el resultado del trabajo de más de 130 años en es­tos hermosos ejemplares que son admirados por otros países, hoy cele­bramos 72 años de la Ex­posición Nacional de Ga­nadería, y 36 años de la Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios.

“Pedimos a los políticos que se conviertan en es­tadistas y que piensen en las próximas generacio­nes y no en las próximas elecciones”, indicó Villa­santi, además de poner énfasis en el rechazo al impuesto a la soja que se analiza en el Congreso.

“La intención de ciertos políticos que en forma indebida y a costa de los productores agropecua­rios y de las miles de familias que trabajan directa e indirectamente en el campo pretenden crear un impuesto a la exportación de granos, pareciera ser que todo se hace al azar, por tanteo, por instinto, como un ac­ceso de sonambulismo, se reforma sin necesidad y nada se reforma de lo que es preciso reformar”, sostuvo el ganadero.

Por otro lado, Eduar­do Felippo, titular de la Unión Industrial Para­guaya, dijo: “A la Expo hay que vivirla, no solo mirarla, hay que obser­var a la gente, a los que trabajan, a los que la vi­sitan, a los directivos, ustedes deben saber que esta Expo la materia­lizan en la práctica 23 personas que yo siempre los califico como héroes anónimos, ellos trabajan por amor a sus gremios y ninguno recibe remu­neración alguna y, sin embargo, todos reciben reclamos durante estos 15 días.

Cuando a una marca no se la ve en el principal evento socioproductivo industrial y comercial del Paraguay es porque no tiene vocación de grande, escuché decir ¿qué marca? no debe ser importante, no la vi en la Expo”, sostuvo Felippo.