Ingresos de Citigroup se incrementaron en 2%

Citigroup Inc. repor­tó el viernes pasado una utilidad neta para el segundo trimestre de 2017 de US$ 3,9 mil millones o US$ 1,28 por acción diluida, sobre ingresos de US$ 17,9 mil millones. Lo anterior en comparación con una utilidad neta de US$ 4,0 mil millones o US$ 1,24 por acción diluida so­bre ingresos de US$ 17,5 mil millones durante el segundo trimestre de 2017.

VARIACIONES

Los ingresos aumenta­ron 2% desde el período del año anterior, impul­sados por crecimientos tanto en el grupo de clientes institucionales, como en la banca de consumo global, par­cialmente compensados por menores ingresos en corporativos. La uti­lidad neta de US$ 3,9 mil millones disminuyó 3%, ya que los mayores in­gresos fueron más que compensados por los mayores gastos operati­vos y costos crediticios, así como por una tasa efectiva de impuestos más alta. Las utilidades por acción de US$ 1,28 aumentaron 3% desde US$ 1,24 por acción di­luida en el período del año anterior, impulsa­das por una reducción de 6% en el promedio de acciones diluidas en cir­culación, parcialmente compensadas por la me­nor utilidad neta.

IMPULSO

El director general de Citi, Michael Corbat, mencionó: “Durante el trimestre, vimos un impulso continuo en nuestros negocios, con crecimientos en créditos e ingresos en ambas de nuestras líneas de ne­gocios. Nuestra banca de consumo global reportó un crecimiento de in­gresos en las tres regio­nes. Nuestro grupo de clientes institucionales ha tenido un trimestre muy sólido en todos los aspectos, incluyendo su mejor rendimiento en Banca de Inversión en siete años. Los US$ 3,9 mil millones de utilidad neta ayudaron a gene­rar capital regulatorio adicional. Nuestra razón de Capital Tier 1 creció a 13,0%, muy por encima del 11,5% que creemos necesitar para operar prudentemente la firma. Nuestro recientemente anunciado plan de capi­tal 2017 incluye un ren­dimiento de US$ 18,9 mil millones permitiéndo­nos reducir el monto de capital que retenemos. Claramente estamos en el proceso de aumentar tanto el rendimiento so­bre capital como el ren­dimiento de capital para nuestros accionistas”.