Mercado de OPI en Argentina prepara lo que sería el 2018

El mercado argentino de OPI no ha tenido el im­pulso que algunos inver­sionistas esperaban. Un año y medio después de que el presidente Mauri­cio Macri asumió el car­go, las ventas de accio­nes nuevas han tardado en despegar. Sólo una empresa ha completado una oferta pública inicial internacional. El retraso se produce mientras las empresas que no coti­zan en la bolsa esperan a que sus valuaciones suban, al tiempo que aprovechan su bajo nivel de apalancamiento: las compañías argentinas vendieron cerca de US$ 10.000 millones en deu­da durante los últimos 18 meses, mientras que las valuaciones del Merval se negocian a un nivel relativamente bajo fren­te a sus pares del MSCI de mercados emergen­tes.

ESPERAN UN 2018 CLAVE

“Los emisores están es­perando a ver si sus va­luaciones son las más al­tas que puedan ser”, dijo Daniel Patrón Costas, jefe de banca de inver­sión de Banco Santander Río SA. “El boom de las OPI podría no ocurrir en 2017, pero 2018 debería ser el año clave”.

Una docena de nuevas ofertas de acciones se esperan para los próxi­mos 18 meses, princi­palmente en 2018, y en particular en los secto­res de energía, infraes­tructura y agroindustria, agregó Patrón Costas. El número de empleados de la división de banca de in­versión de Santander Río aumentó “significativa­mente” en el último año y podría continuar crecien­do a medida que aumenta la actividad.

ABUNDANCIA DE ‘FOLLOW-ONS’

Los inversores están superando la decepción después que el mes pa­sado MSCI Inc. retrasó al menos un año la deci­sión sobre el retorno de Argentina a la categoría de mercado emergente, argumentando que ne­cesitaba la confirmación de que las reformas eran “irreversibles”, a pesar de que Macri ya había eli­minado los controles de capital. Analistas de cinco bancos de inversión, des­de JPMorgan Chase & Co. a Credit Suisse Group AG, habían pronosticado que el país sería incluido en el índice.

“Creo que había mucha premura en Argentina”, dijo Ricardo Cavanagh, jefe de análisis de valores de Banco Itaú Argentina SA. “Por supuesto que se­ría bárbaro estar incluidos en el índice, pero en últi­ma instancia la decisión no cambia los fundamen­tos, juntaremos pacien­cia”.

La evidencia de la me­jora de los fundamentos se puede encontrar en las ventas de acciones ‘follow-on’ en lugar de la única OPI durante el man­dato de Macri.

LA OFERTA

Esa única oferta se produjo cuando Grupo Supervielle SA rompió la sequía de dos años de OPI de Argentina en junio de 2016, recau­dando US$ 280 millones en Nueva York y Buenos Aires. En las operacio­nes de follow-on locales, el fabricante alfajores Havanna Holding SA re­caudó US$ 10 millones y el exportador de limones SA San Miguel AGICI y F partió 2017 con una venta de 706 millones de pesos (US$ 40 millones).