Las exportaciones de carne al cierre del primer semestre del 2017 fueron por US$ 692 millones, 16% más que lo ex­portado al cierre del semestre en 2016.

El volumen de los envíos durante los primeros 6 meses del año fue por más de 238 millones de kilos.

Chile lideró como principal destino del comercio exterior de la proteína roja con US$ 210 millones exportados has­ta junio, seguido de Rusia con US$ 112 millones y en tercer lugar se ubica Brasil con US$ 57 millones.

Korni Pauls, en el marco del evento, “La noche de la car­ne”, llevada a cabo en el salón de la ARP, explicó: “Debemos potenciar fuertemente el hato ganadero y retomar el ritmo de crecimiento luego de la moderada caída de los últi­mos años, para que nuestros frigoríficos puedan abastecer la demanda internacional”.

Se refirió, además, a otro requerimiento internacio­nal que está a las puertas: la identificación individual del ganado. La alta exigencia de los mercados mundiales premium en poco tiempo nos exigirá que cada animal que se faena tenga un se­guimiento individual desde la parición hasta el procesa­miento. La carne paraguaya ha dado grandes pasos, pero cada uno nos pone frente a nuevos desafíos y estoy seguro de que entre todos los integrantes de la cadena productiva lo superaremos, sostuvo.

OTROS SECTORES

Tanto el sector porcino como el avícola experi­mentaron mejoras en el último año, el primero en los niveles de ingresos de divisas y el segundo en el de producción, que supon­drá un nuevo récord.

El sector porcino vendió en el mercado interno un 17% más en comparación al primer semestre del año 2016. Si bien se redujo 21% la cantidad de kilogramos exportados, se obtuvo un incremento del 16% en di­visas en referencia al pe­ríodo mencionado.

En cuanto al sector avíco­la, el 2017 será nuevamente un año récord de expor­taciones. Si bien el mayor volumen de la producción de carne de ave aún es co­mercializada en el merca­do local, en los primeros 6 meses del año se logró exportar por un monto similar a toda la exporta­ción del 2016. En lo que va de este año se exportó a 10 países, de los cuales 3 co­rresponden a nuevos mer­cados.

COMPETITIVA EN EL MUNDO

La carne paraguaya no solo es una de las más competi­tivas del mundo, sino es la más competitiva en térmi­nos de precios.

El consumo per cápita de carne vacuna en Paraguay es ocho veces mayor en relación al consumo per cápita en otras partes del mundo.

De acuerdo con la Asocia­ción Rural del Paraguay, en 2016 Paraguay exportó carne por valor de casi 1.300 millones de dólares, que si bien es un monto menor de lo esperado, se debió a que los precios internaciona­les tuvieron una baja. Este año, sin embargo, se están recuperando los mercados y se podrían rebasar estos números.