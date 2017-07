Los analistas no ven con buenos ojos la retención del salario

Por José Zalazar

[email protected]

El anuncio del inicio de las retenciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP) sobre salarios, honorarios, dividendos, etc., no hizo esperar las repercusiones de distintos sectores. Muchos analistas han mostrado disconformidad con está medida tomada por parte de la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET).

DECLARACIONES

En conversación con el medio 780 AM la Viceministra de Tributaciones, Marta González, aseguró que no es un impuesto, es apenas una retención de un impuesto que ya estaba vigente desde el año 2012, que es el Impuesto a la Renta Personal. Y continuó diciendo que el “Impuesto a la Renta Personal es el impuesto que más eficiencia y más justamente está siendo aplicado en la mayoría de las administraciones tributarias más eficientes o que estamos mirando como referente para avanzar, para una Administración más moderna, más innovadora que es el objetivo de la SET”. “En este sentido, nosotros con el Impuesto a la Renta Personal, todavía tenemos una recaudación que no llega al 2% mirando sobre el total de nuestros impuestos. Ustedes recordarán que hace unos meses atrás se emitió un nuevo Decreto que lo que establece es el recorte de aquellas exoneraciones o deducciones muy mayores a lo que la propia ley establece y entre ellos establece la retención del impuesto”, señaló.

“La retención del impuesto facilita mucho a muchas personas que, no juntan el dinero y al final dicen ‘a la pucha, tengo que pagar un 10%, o un 1 o un 2%’ depende del saldo sobre el cual tengan que liquidar el impuesto”, agregó. Entonces, lo que se establece con esta nueva medida es una retención para aquellos que ganan 10 millones o más, por ejemplo, una persona recibe un estipendio como honorarios y la otra persona recibe también G. 10 millones pero como sueldo mensual, ambas están sujetas a la retención que es del 0.5, es decir que le tiene que retener, G. 50 mil guaraníes por esos G. 10 millones de guaraníes que está cobrando. Por otra parte añadió que la devolución de la retención no se hace en efectivo.

OBJECIONES

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) manifiesta que los recursos que el Estado retenga de los particulares, son recursos que dejarán de circular en la economía y afectarán la capacidad de consumo y el cumplimiento de los compromisos (deudas) que las personas dispongan. Por otro lado, Beltrán Macchi, presidente de la Cámara, alertó que cuando se trata del Fisco y de algunas instituciones del Estado, los derechos del ciudadano son pasados por alto y ciertas normas no pasarían ningún examen de los derechos del consumidor (en este caso el contribuyente), dado que la SET desconoce a los mismos en sus procedimientos y normas. Las retenciones en este caso, ni siquiera establecen los mecanismos que van a regir en las devoluciones que el Fisco cobre en exceso, a pesar de las recomendaciones y advertencias de diversos sectores en ese sentido.

Por otra parte, el tributarista Julio Piris Da Motta, aseguró que el impuesto a la renta personal tiene un fin meramente recaudador aunque en sus inicios tuvo un fin formalizador. El mapa no es el territorio decía Napoleón Bonaparte, añadiendo que a Paraguay le queda alinearse a los cambios de la globalización como la implementación de factura electrónica. La implementación es para el mes de setiembre y se lanzará seguramente una campaña de capacitación,culminó.