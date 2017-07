Aplazados en dos materias

En nuestra edición de ayer reportábamos los escasos avances logrados hasta ahora por el actual Gobierno en algunos de los indicadores más importantes. Elegimos para este editorial dos ítems: inversión en investigación y desarrollo (I+D) e infraestructura aeroportuaria.

El primero de los indicadores revela la casi nula importancia que han estado dando todos los gobiernos -incluido el actual- a la investigación científica aplicada al desarrollo. Para tener una idea siquiera aproximada del abismo que nos separa sólo de los cuatro primeros países latinoamericanos que lideran este rubro, digamos que mientras en el Paraguay invertimos por año en I+D US$ 40 millones (5,7 US$ por habitante y por año), Brasil aplica US$ 23.000 millones (112), México US$ 6.500 millones (54), Argentina US$ 3.200 millones (75) y Chile US$ 960 millones (53). No es casualidad, por lo tanto, que la UNESCO -la agencia de la ONU dedicada a la educación, la ciencia y la cultura- documentara en un reciente informe que Argentina, Brasil, Chile y México concentran el 92% de los 252.000 científicos investigadores de América Latina. Y eso que los “cuatro grandes” están aún lejos de los países líderes en I+D: Alemania, con US$ 1.230 por habitante y por año, Corea del Sur con US$ 1.200 y Japón US$ 1.350. No sólo estamos a años luz de los países líderes del continente. Es que aún no hemos empezado a trabajar en serio en esta materia.

La otra asignatura en la que seguimos aplazados es en infraestructura para la aviación comercial. Según la británica Skytrax, que audita la calidad de los servicios aeroportuarios, los cinco mejores aeropuertos de América Latina fueron en 2016 El Dorado (Bogotá), Jorge Chavez (Lima), Mariscal Sucre (Quito), Olmedo (Guayaquil) y Tocumen (Ciudad de Panamá). Los cinco, que concentran un tráfico anual de 72.000.000 de pasajeros, están administrados por sociedades anónimas que han invertido en ellos miles de millones de dólares. ¿Y los cinco peores?. Son: Maiquetía (Caracas), Silvio Pettirossi (Asunción), Port au Prince (Haití), El Alto (La Paz, nacionalizado por el Gobierno en 2013) y Augusto Sandino (Managua). Según el índice de competitividad 2015 del Foro Económico Mundial, estos cinco aeropuertos –todos en manos del Estado- apenas movieron en conjunto unos 15 millones de pasajeros, un millón de ellos el Silvio Pettirossi. Y mientras los aeropuertos líderes no cesan de crecer, de acaparar tráfico de pasajeros y negocios vinculados, en el Paraguay seguimos con las mismas estúpidas discusiones de siempre, ahondando, con cada año perdido, la brecha que nos separa del mundo.

Pero, como siempre decimos en este espacio editorial, estos no son asuntos que preocupen tanto a la ya vieja y encallecida clase política como a las “nuevas levas” de protopolíticos que aprenden muy rápido la técnica nacional del vyroreí, es decir, cómo gastar el tiempo en idioteces sin contenido ni futuro. En eso sí somos buenos y hasta podríamos exportar el modelo… si alguien lo quisiera