Yapepó: sueño que toma forma desde la pasión por la artesanía paraguaya

La pasión es la mejor vía para deslizar los sueños ambiciosos. Selene Rodríguez Alcalá es una joven que puso en marcha su sueño de un emprendimiento, al crear un espacio donde la cerámica sea la vasija de donde emerjan nuevos proyectos.

Al ver que en el rubro de la cerámica no existía mucha apuesta comercial, escogió enfocarse en explorar el nicho para incursionar en algo propio y original, y así promover el valor de la artesanía paraguaya. “Decidí dedicarme al sector porque es algo que me apasiona y me genera gran satisfacción”, mencionó Selene, en entrevista con 5días. Así dio nacimiento a su empresa de arte en cerámica “Yapepó”.

ORIGEN

Yapepó es una palabra de origen indígena que alude a la vasija culinaria que utilizaban los guaraníes en sus fiestas de convite con otros pueblos. “En aquel entonces mi enfoque era hacer platos y bols, por lo que se asociaba directamente. Pero también me gustó por la connotación de contenedor de alimento que se comparte con otras personas”, confesó Selene

La empresa nació en 2015 cuando recibió su primer pedido de regalos empresariales. Con esa base se asoció con una amiga para desarrollar una línea de vajillería para un restaurante, mientras en el camino iban explorando las propiedades de la materia con la que trabajarían. La emprendedora invirtió G. 47 millones para el despegue de sus proyectos.

CRECIMIENTO

Luego de iniciar en el quincho de su casa, hoy cuenta con un local propio con varias salas que cumplen distintas funciones; una para el showroom, tres salas dedicadas para albergar grupos de alumnos, una para el secado de las piezas, otra para la producción de las piezas de Yapepó y un espacio donde se encuentran los hornos. “Yapepó cambió de nombre, logo,

packaging, calidad y enfoque. De ser piezas construidas100% a mano, se optó portrabajar colaborativamente con los artesanos de Areguá”, detalló Selene.

La marca de cerámica ofrece piezas utilitarias de diseño de autor y merchandising. Alrededor de siete personas son las que colaboran en las exclusivas creaciones que van tomando forma de la mano de Yapepó.

DESAFÍOS CONSTANTES

Cada negocio tiene sus grandes ventajas y también cuenta alguna que otra debilidad que impide que todo resulte perfecto. Selene resaltó que el desconocimiento del tiempo que cuesta el proceso de producción de una artesanía hace que la gente subestime el valor real de cada creación. Además, en medio de eso el desafío es lidiar con una sociedad que todo lo quiere fácil. “El arte y, especialmente, la cerámica es todo lo contrario”, reflexionó.

Pero en el marco positivo, contar con una locación estable y unequipo humano capacitado para el fin es una de las fortalezas que permiten el crecimiento de su marca. Entre sus proyecciones, destaca una mayor promoción del arte mediante la apertura de una boutique de arte contemporáneo, además de ofrecer talleres de dibujo y pintura.