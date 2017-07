Controlar la administración es la postura de Mario Abdo

Como precandidato a la presidencia, participó de un desayuno de almuerzo el día de ayer organizado por la Cámara de Anunciantes del Paraguay en donde expresó en qué se basarían sus principales pilares de gobierno.

Consideró un paso importante, formalizar el control luchando contra la evasión de impuestos y no apoya el aumento de los mismos.

Sostuvo que debe hacerse una reingeniería para que estos nuevos ingresos no terminen alimentando la burocracia estatal.

Otro punto que resaltó para dar ventaja al sector empresarial es el hecho de fortalecer y potenciar la industria nacional.

También evaluará la creación de beneficios competitivos para zonas fronterizas y convertir a Ciudad del Este en un polo de desarrollo para el Paraguay. “Mi visión es convertir a CDE en el Hong Kong de Sudamérica, en un gran vendedor para Brasil”.

Así mismo, tiene como convicción que el desarrollo de una Nación depende del fortalecimiento de sus instituciones ya que permitirá que se transformen las políticas públicas que sean impulsadas por el gobierno de turno.

El Senador puso como ejemplo la institucionalidad que funcionó para mantener las políticas económicas alejadas de las coyunturas del país.

Alentó al diálogo y la participación del sector empresarial para planificar nuevas estrategias.

Por último, mencionó el hecho de no apostar a los bonos soberanos, pese a que el país ya está obligado a efectuarlos para pagar sus deudas.

Prefiere que se soliciten créditos a entidades multilaterales que ofrecen tasas mucho más bajas.