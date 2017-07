Philip Morris sufre según disminuyen los fumadores

La gran apuesta de Philip Morris International Inc. a dispositivos de nicotina de riesgo reducido no está dan­do frutos lo suficientemente rápido como para compensar la caída en la demanda de ci­garrillos.

El vendedor de Marlboro fuera de Estados Unidos re­portó ganancias por debajo de las estimaciones de los analistas, conforme los ma­yores precios del cigarrillo no compensaron la disminución en las tasas de fumadores. Las ganancias del segundo trimestre fueron de US$ 1,14 por acción, excluyendo algu­nos artículos, dijo la compa­ñía el jueves. Los analistas habían proyectado US$ 1,23 en promedio.

DESCENSOS

Los continuos descensos en los volúmenes de cigarrillos afectaron los resultados. In­cluso con el aumento de los precios de los cigarrillos y el impulso creciente de algunos productos nuevos, las ventas de tabaco todavía represen­tan el grueso de los ingresos de la compañía con sede en Nueva York. El presidente ejecutivo, André Calantzo­poulos, planea una transi­ción desde los cigarrillos a los llamados productos de riesgo reducido, como su línea iQos.

“Más de 2,9 millones de consumidores adultos ya han dejado de fumar y se cambia­ron a iQos”, dijo Calantzo­poulos en el comunicado.

RECORTES

La compañía también re­cortó sus previsiones de ganancias ajustadas para el año completo a entre US$ 4,78 y US$ 4,93 por acción, por debajo de las previsio­nes anteriores de entre US$ 4,84 a US$ 4,99. Sus acciones cayeron hasta 2,6% a US$ 118,50 poco después de la apertura de operaciones en Nueva York.