Niños de hoy trabajarán en empleos que aún no existen

Por José Zalazar

Bajo el titulo “Las decisiones que hay que tomar hoy en educación para poder actuar con sentido en un mundo incierto”, el profesor Bernardo Toro, físico, matemático, filósofo y experto en educación colombiano, volvió a disertar ante un auditorio repleto en el World Trade Center sobre la importancia de la educación en el siglo XXI.

DECISIONES

“Los griegos lo inventaron todo, porque conversaban mucho”, indicaba Toro a la audiencia y continuaba diciendo que el dominio de la lengua es fundamental para el desarrollo de la educación por un lado. Por otra parte, lo mejor que se puede hacer por el bien de los niños es no culparlos por sus fracasos, exhortaba Toro, alegando que el sistema educativo debe ser de tal amplitud que abarque de manera incluyente a los niños.

“No olvidemos que la educación surge como un sistema por una cuestión totalmente ajena a ella, no hay que confundir educación con sistema educativo y mucho menos con aprendizaje, de hecho esta léxicamente mal llamar docente al maestro de la misma forma que estaría mal llamar a al médico consultólogo, eso es confundir los roles con las herramientas que se emplean para desarrollar el trabajo. La educación se hizo para que se aprenda y la profesión del educador es garantizar el aprendizaje.

ESLABONES

El profesor Toro brindó cuatro eslabones fundamentales a desarrollar para lograr buenas decisiones, en primer lugar la ética que básicamente consiste en la práctica del bien. El autoconocimiento que ayuda a tomar decisiones desde adentro y que es fundamental para lograr una conexión real. La autorregulación que sirve a gestionarse para lograr resultados y la autoestima que provee al ser humano del soporte emocional suficiente para contenerse y perseverar.

EDUCACIÓN Y EMPLEO

El 65% de los niños que entran a la escuela en 2011 trabajarán en empleos que todavía no han sido inventados, según la investigadora Cathy Davison, señalaba el especialista y agregaba que en enero de 2018 Finlandia, que es el país con mejor sistema educativo, iniciara un nuevo capítulo en su historia al iniciar desde cero un nuevo sistema en el que no solo no existirán las tareas sino que no eximirán exámenes, pruebas de ningún tipo, horarios ni nada. Solamente consistirá en inculcar al niño las herramientas esenciales para lograr el dominio de la resolución de problemas. “A nadie se le paga por los títulos profesionales que tenga sino por los problemas que resuelva”, además en los países con buena educación se ve que el niño del dueño va a la misma es

cuela que el hijo de su empleado, concluye.