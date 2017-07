COMENTARIO

INTRODUCCIÓN

En el comercio inter­nacional intervienen un sinnúmero de actores. Además de los importa­dores y exportadores, las empresas de transporte juegan un rol funda­mental para que las operaciones de comercio in­ternacional puedan ser concluidas. Éstas, por lo general, transportan pasajeros y cosas. Dentro del transporte de cosas se destacan las cargas, el material de correo y los denominados envíos de material de Courier. Éstos a su vez son ma­nejados por las empresas de Courier. En algunos casos, para trasladar dichos envíos de un lugar a otro, estas empresas poseen incluso sus propias aeronaves.

EL COURIER

En la actualidad el servicio de Courier es su­mamente utilizado para trasladar, entre otros, documentos, mercaderías, insumos, piezas de repuestos. Quien contrata el servicio precisa de entregas rápidas y seguras, caso contrario no se justifica el pago de un precio más elevado a lo que sería enviar el mismo paquete a través del correo tradicional. Para que se pueda dar la prontitud en la entrega final del envío se deben dar una conjunción de factores, entre los cua­les se destaca la rápida liberación o despacho del envío en la aduana de destino. Veremos en­tonces algunas disposiciones del ordenamiento jurídico paraguayo relativas a las empresas de Courier y en qué medida se facilita o dificulta el despacho de los envíos.

MARCO LEGAL

En la legislación paraguaya, la Ley 2422/2004, Código Aduanero, regula el quehacer de las em­presas de Courier. Denominadas Empresas de Remesa Expresa (EREs), ellas son consideradas como personas vinculadas a la actividad adua­nera. En este sentido, para la legislación adua­nera las EREs son aquellas personas jurídicas legalmente establecidas en el país cuyo giro o actividad principal constituye en la prestación de servicios de transporte internacional expre­so, por vía aérea o terrestre, de corresponden­cia, documentos o mercaderías que ingresen o egresen del territorio aduanero. La normativa aduanera aclara que los envíos de remesa ex­presa deben ser despachados con prioridad y celeridad. Aquí la norma reconoce la naturaleza intrínseca del servicio. No hacerlo implicaría impedir su desarrollo.

De acuerdo con el marco jurídico nacional, las mercaderías sometidas al régimen de remesa expresa se encuentran exentas del pago de tri­butos aduaneros hasta un valor FOB de US$ 100. Ahora bien, a los efectos de facilitar la entrega de los envíos, la normativa aduanera faculta a las EREs a realizar en forma directa (es decir sin la intervención del consignatario y sin la intervención de un despachante de aduanas) los despachos de mercaderías, siempre que el valor FOB no exceda US$ 1.000. En el caso que el valor fuera superior, las mercaderías deben ser tramitadas como despachos de importación regular con la intervención de despachantes de aduanas.

Según la reglamentación aduanera, las EREs deben estar registradas ante la Dirección Nacio­nal de Aduanas (DNA) – inscripción que es rea­lizada previa presentación de un sinnúmero de requisitos, incluyendo el otorgamiento de una garantía a satisfacción y a la orden de la DNA. Las EREs deben estar conectadas al sistema in­formático (Sofía). La Autoridad Aduanera puede realizar verificaciones de los locales donde ope­ran las EREs.

La reglamentación aduanera establece además que las EREs son responsables, entre otros: i) del embarque de las mercaderías desde el exterior hasta su arribo al país o a su salida; ii) de la pre­sentación ante la DNA del manifiesto de remesa expresa; iii) de la confección y presentación del manifiesto de remesa expresa con declaración de valor detallado; iv) de la rectificación del ma­nifiesto de carga; v) de la entrega de los envíos a la DNA, independientemente de la modalidad de transporte utilizada para el arribo o salida del país; vi) de la presentación de los documentos simplificados; vii) del libramiento de los envíos de remesa expresa para los casos de ingreso y egreso; y viii) de los tributos aduaneros cuando se trate de mercaderías afectadas a tales tribu­tos.

A los efectos de facilitar los despachos de es­tos envíos el 8 de septiembre de 2014, la DNA aprobó la Resolución No. 448/2014, “Por la que se Establecen Normas de Procedimientos para las Tramitaciones de las Importaciones Opera­das por las Empresas de Remesas Expresa, y se Aprueban los Instrumentos a Ser Utilizados en ese Marco, en Aplicación de la Legislación Adua­nera Vigente.”

La Resolución DNA entró a regir a partir del 1 de abril de 2015, estableciéndose un procedi­miento específico para las tramitaciones de las operaciones de las EREs. Ella aprueba los ins­trumentos a ser utilizados en dicho marco. La Resolución DNA clasifica los despachos aduane­ros manejados por las EREs, bajo tres modali­dades distintas, a saber: i) IRE 1 – incluyendo a los despachos simplificados de documentos sin valor comercial; IRE 2 – despacho simplifica­do de mercaderías cuyo valor oscila entre US$ 0 a US$ 100; y IRE 3 –despacho simplificado de mercaderías cuyo valor oscila entre US$ 101 y 1000. Toda mercadería con un valor FOB supe­rior a US$ 1.000 es tratada como un despacho de importación tradicional, requiriéndose para su liberación aduanera la intervención de un des­pachante aduanero.

APLICACIÓN DE TASAS AEROPORTUARIAS

Los envíos de remesa expresa se encuentran sujeto al pago de tasas aeroportuarias. En el 2012, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 8701/2012 (Decreto 8701). Éste fija y actualiza las tasas y tarifas por las prestaciones de servicios aeronáuticos, aeroportuarios, meteorológicos y otros medios de recursos a cargo de la Dinac. En cuanto a las actividades de las EREs, el Decreto 8701 establecía que las mismas deberían mante­ner un depósito en garantía de US$ 100 y abonar, por sus actividades en el recinto aeroportuario / aduanero, las siguientes tasas: i) tasa fija de US$ 7 por Guía Madre (MAWB); ii) tasa mínima de US$ 35 por MAWB con peso inferior a 150 kg; iii) variable por kilogramo (kg.) de US$ 0,20 para MAWB con peso declarado a US$ 150 kg. e infe­rior a US$ 250 kg.; y iv) variable por Kg., de US$ 0,15 para MAWB con peso declarado superior a 250 kg.

El Decreto 8701 aclaraba que las cargas que re­querían trámites de desaduanamiento para su retiro debían abonar las tasas correspondientes al régimen aduanero de importación. Posterior­mente, el Decreto 4333/ 2015 ha incrementado la tarifa a US$ 42 para las MAWB y un adicional por kilogramo (US$ 0,20). Los Decretos 8701 y 4333 atribuyen el hecho imponible del tributo al despacho de MAWB. Ahora bien, la normativa en materia de tasas aeronáuticas no ha tenido en cuenta la nueva reglamentación aduanera en materia de despachos simplificados de remesa expresa. Ello ha generado que las EREs abonen montos superiores en concepto de tasas aero­náuticas a los establecidos en el marco legal.

CONCLUSIÓN

El servicio de Courier es de vital importancia para el desarrollo del comercio internacional. Varios factores son necesarios para que el mis­mo pueda desarrollarse adecuadamente. Ade­más de contar con adecuada logística, el marco jurídico debe facilitar las operaciones de comer­cio internacional a través de la utilización de los servicios de remesa expresa. Aunque el Para­guay ha avanzado bastante, todavía queda mu­cho por hacer. En la medida que el país cuente con mejor infraestructura y que el marco jurídi­co contribuya a facilitar la pronta liberación de los envíos de remesa expresa, mucho mejorará nuestra conectividad. Estos factores deben ser atendidos, al menos si queremos insertarnos verdaderamente en el contexto internacional.