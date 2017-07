Las cifras del maravilloso mundo de la equitación

Por Jackeline Torres

[email protected]

En el marco del desarrollo de la Expo Feria visitamos el sector de equinos, llegamos hasta la Asociación Paraguaya de Cuartos de Milla (APCM), lugar en el conversamos con el entrenador Michael Portman, quien a la vez también participa de diversas competencias.

Charlando un poco sobre este interesante mundo, nos comentó que actualmente están ofertando caballos de cuarto de milla desde US$ 5.500. Nos explicó que en cuanto a precios no existe un límite y cuando de preparación para carreras se trata los precios de los equinos son cada vez más elevados. Explicó que independientemente al tipo de competencia o trabajo que realizarán posteriormente estos elegantes animales, entran en doma a partir de los 1 año y medio, proceso en el que se los entrena, y alimenta de acuerdo a la finalidad para la que serán preparados. “El caballo de carrera es alto, de velocidad, de mayor musculatura; el de trabajo es más bajo de mucha muscultura y muy ágil; el de conformación tiene mucho más músculo pero es para mirar nada más, es para mostrar. Cada uno tiene una alimentación rigurosa y adecuada para la competencia para la que se los entrena”, destacó.

MANTENIMIENTO

En cuanto a los precios aproximados de los accesorios que llevan los equinos, Portman manifestó que se pueden encontrar monturas desde US$ 2.000, vendas a US$ 20, y entre baños y otros cuidados extras unos US$ 100. Explicó que no hay que olvidar los costos tanto del veterinario, como de las personas que los cuidan y entrenan, que ya varían de acuerdo al profesional, manifestó el representante de

la APCM.

VESTUARIO

En cuanto a vestuarios para carreras de caballos los cascos tienen un costo aproximado de US$ 74, las botas se encuentran desde US$ 100, las espuelas están US$ 25, las fustas US$ 26, guantesa US$ 18, camisas a US$ 30, chalecos de competencia para mujer a US$ 120 y de hombres a US$ 150, los pantalones femeninos a US$ 36 y de hombres a US$ 44. Hay que tener en cuenta que al igual que cualquier vestuario los costos varían de acuerdo a la marca y calidad.

Es así que solo en vestuario un jinete gasta aproximadamente US$ 467 y una jinete US$ 429. En cuanto a las clases de equitación, Portman explicó que los costos son generalmente de entre 60 mil a 100 mil guaraníes la hora (US$ 10 a 20).