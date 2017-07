Constructoras que más ganaron con el MOPC

Nathalia Llerena

[email protected]

Alguna vez te preguntas­te quiénes están detrás de algunas de las construccio­nes y obras viales del país en cuanto a infraestructura vial.

Según datos proveídos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través del portal de acceso a información pública. En los últimos 10 años, el Mi­nisterio de Obras Públicas y Comunicaciones otorgó el mayor número de adju­dicaciones a los siguientes proveedores.

El ranking de las firmas está liderado por la Socie­dad Técnica de Construc­ciones SA (Sotec SA), que hasta el 2016 cuenta con un total de 16 adjudicaciones y de acuerdo con registros de la página web de Contrata­ciones Públicas entre 2010- 2016 llegó a ganar un total de US$ 9.799.620 con 15 ad­judicaciones del MOPC.

En el segundo escalón se posiciona la empresa In­geniería de Topografía y Caminos SA (T&C SA), cuya cartera cuenta con 15 ad­judicaciones ganadas. Sin embargo, datos en cantidad de dinero no figuran en la página de contrataciones.

El tercer puesto es de Ecomipa SA, que hasta ese entonces logró 14 adju­dicaciones. Empresa que entre el 2010 y 2016 ganó licitaciones por un total de US$ 81.419.112 en concepto de construcciones, mejoras y mantenimientos viales. Mientras que en la cate­goría de provisión de ma­teriales, el MOPC le otorgó licitaciones por el valor de US$ 15.478.997 durante el mismo período de tiempo. Asimismo, en lo que va del año tiene ganada otras dos por un total de US$ 16.964.928.

Seguido se encuentra, Alberto Sosa Lezcano con 13 adjudicaciones. Que en concepto de construcción, restauración y remodela­ción de inmuebles logró adjudicaciones por US$ 1.296.490.

En el quinto lugar, se en­cuentra el proveedor Pedro Roberto Moyano Sousa, cuya gestión consiguió ganar 13 adjudicaciones. Mientras que entre el 2010 y el 2013, con un total de US$ 1.852.120 dentro de la categoría de construcción, restauración y remodela­ción de inmuebles.

Asimismo, la lista con­tinúa con las firmas Au­gusto Ortellado Narváez (11), Construcciones y Viviendas Paraguayas SA (11), Constructora Heisecke SA (11), CDD Construcciones SA (10) y Empresa de Construc­ciones Edivi SA (10).

Últimos 5 años

En lo que refie­re a las licitacio­nes adjudicadas a nivel general; en el período com­prendido entre el 2012 y 2016 el Mi­nisterio destinó la mayor cantidad de las mismas a Data System SA de capital abierto (16), Office Com­pu SA (12), Tele­fonía Celular del Paraguay SA (12), Data Lab SA (12), Sociedad Técnica de Construccio­nes SA (11), Hard & Soft SA (11), Buena Suerte SA (10), Augusto Or­tellado Narváez (10), Ecomipa SA (10) y Automotor SA (10).