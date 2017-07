Iniciativa que brinda nuevas oportunidades a productores

Nathalia Llerena

Es por eso que en esta edi­ción nuestros protagonis­tas son Aníbal Insfrán, Víc­tor Vázquez, Carlos Sauer, Osvaldo Ramírez, Gustavo Cabral y Jonathan Funes, quienes movidos por el de­seo de crear un espacio que genere beneficios para fa­milias con menos recursos emprendieron Yvy.

TECNOLOGÍA Y CONCIENCIA

Con el equipo hablamos de que tuvimos mucha suerte al contar con un techo, una familia; pero no definimos esa suerte como acciones aleatorias, sino como cuando la ca­pacidad se cruza con la oportunidad, y creímos que con tecnología podríamos brindar esa oportunidad a personas que hoy en día no la tienen, comentaban los emprendedores.

EVOLUCIÓN

“Ayudamos a un grupo de amigos en un proyecto de Juntos por la Educación en la ciudad de Caazapá, durante el proceso contac­tamos con personas que se encuentran en la franja de pobreza y pobreza ex­trema. Detectamos que tenían intenciones de salir de ese estado, pero necesi­taban una oportunidad -la mayoría realizaba cultivo familiar para consumo-, en ese momento decidi­mos que teníamos que conectar a los productores con personas que tenían tierra y no las explotaban e inversores para produ­cir frutas y verduras para vender al mercado”, relata Carlos Sauer.

Desde entonces iniciaron con la intención de hacer un Farmville (juego de manejo de granjas que ob­tuvo 80 millones de usua­rios activos) en vida real.

Arrancaron con el pro­yecto en enero entre tres personas, sin embargo “actualmente el equi­po está conformado por 8 personas, quienes se despiertan todos los días con las ganas de ejecutar y desarrollar de la mejor manera el proyecto Yvy”, aseveró.

NEXO ENTRE PRODUCTORES

Yvy se presenta en el mercado como un nexo entre productores, quie­nes en muchos casos no tienen capital ni tierra, también de personas que disponen de tierra pero no la explotan y de inver­sores para que se com­plementen y se genere un aumento en la producción de frutas y verduras. La plataforma permite que cualquier persona con ac­ceso a Internet pueda ser un inversor, ya que las inversiones se hacen por plantas, lo que significa que a partir de G. 20.000 uno ya pueda invertir en una planta de frutilla, por ejemplo, controlar el proceso de producción y recibir ganancias una vez que el producto es comer­cializado. Los productores no tienen acceso a la pla­taforma tecnológica, sino tienen acceso a un técnico en campo, quien acompa­ña y verifica el proceso de producción.

RIQUEZA NATURAL

Con relación a la elección del nombre, indicó que creían es el que define la mayor riqueza natural pa­raguaya y deseaban haga referencia a nuestra len­gua guaraní.

INVERSIÓN

“El proyecto Yvy es fi­nanciado por una empre­sa propia, donde parte de nuestro tiempo dedicamos a brindar servicios para juntar capital y, otra parte, el tiempo para ejecutar el proyecto Yvy. La inversión actual es de G. 70 millo­nes”, explicó.

MALOS HÁBITOS

En referencia a lo que aún consideran una debilidad dentro del sector, mencio­naron que los productores no tuvieron acompaña­miento durante varios años de producción y como consecuencia los malos hábitos predominan en el sector agrícola.

FORTALEZAS

El factor humano sumado con el talento y la expe­riencia son factores im­prescindibles para el éxito, así lo destaca nuestro em­prendedor, quien señaló que la principal fortaleza de la marca es la diversi­dad y capacidad del equipo, que juntos suman años de experiencia en los sectores necesarios para poder lle­var el proyecto adelante.

DESAFÍOS

Como todo emprendi­miento, su puesta en mar­cha y consolidación trae consigo varios desafíos, para Yvy estos residen en la falta de formalidad del sector, la poca credibilidad del productor en el merca­do y la desconfianza de los inversores con respecto a los productores.

PROYECCIONES

En cuanto a los proyec­tos a futuro, mencionó que el objetivo es exten­der el proyecto a otros sectores de producción, ya sea la producción de flores, ganadería, pro­ductos para la exporta­ción, entre otros.

“JUGARSE

CON TODO”

“Jugarse. Papá desde chi­co me invitó a responder las dos preguntas de la vida: ¿De qué quieres vi­vir? y ¿con quién quieres vivir? Si emprender res­ponde la primera pregun­ta, entonces a jugarse con todo”, finalizó.