Citigroup contrata nuevos banqueros de Morgan Stanley

Citigroup Inc., que está ven­diendo su negocio minorista en Brasil, ha contratado a Eduardo Miras, ex co-direc­tor de banca de inversión de Morgan Stanley para el país, según tres personas con co­nocimiento del asunto.

CONTRATACIONES NO PÚBLICAS

Rafael Pagano, ex director general de Morgan Stanley en Brasil, y Antonio Coutin­ho, director ejecutivo, tam­bién ha sido contratado por Citigroup, de Nueva York, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque las contrataciones no se han hecho públicas. Citi­group está trabajando para reforzar sus negocios corpo­rativo y de banca de inversión en Brasil, la mayor economía latinoamericana, dijo una de las personas.

Itaú Unibanco Holding SA, el mayor banco latinoame­ricano por valor de mercado, acordó en octubre la compra del negocio minorista de Citigroup en Brasil por 710 millones de reales (US$ 223 millones), según un informe remitido a las autoridades reguladoras. La venta inclu­ye 71 sucursales en Brasil así como depósitos, corretaje de seguros, tarjetas de crédito y préstamos. En esas fechas, Citigroup tenía alrededor de 35.000 millones de reales en depósitos y activos bajo ad­ministración en el país.