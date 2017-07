EEUU genera más del 45% de los ingresos en Facebook

Laura Cardozo y Gabriela Enciso

Facebook logró convertirse en una de las redes sociales más populares en los últimos tiempos, donde además de brindar a las personas la oportunidad de interactuar, también es un espacio ideal para hacer negocios.

Según lo expuesto en el último informe sobre el estado de resultado, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha generado un crecimiento exponencial en la cantidad de usurarios y en sus ingresos.

Los datos expuestos revelan que la mayor concentración de los ingresos se sitúa en Publicidad, donde una gran cantidad de empresas apuestan a esta plataforma para llegar a sus consumidores.

EN PARAGUAY

A principios de este año la firma abrió las puertas de sus oficinas en el plano local, con el fin crear un canal para potenciar los negocios

Se puede observar que para el segundo trimestre de este año la plataforma cuenta con 1.325 millones de usuarios activos diariamente, es decir, personas que interactúan en la red social todos los días. Esta cifra representa a la vez un crecimiento del 17% de usuarios con relación al mismo periodo del año 2016 y un 37% más que el 2015.

El mayor índice de uso se centra en Asia-Pacífico con un total de 453 millones de usuarios en línea. La menor proporción se encuentra situada en Estados Unidos y Canadá

El ingreso por publicidad en junio de este año fue de US$ 9.164 millones, un 44% más que el año anterior. Este monto simboliza el 87% de los ingresos totales, convirtiéndose así en la mayor fuente de concentración de ganancias.

La variación porcentual del ingreso por publicidad tuvo un incremento del 47% en cuanto al segundo trimestre del 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que se obtuvo por pagos y otros honorarios se refleja una disminución del 13%.

Si tenemos en cuenta la zona geográfica, Estados Unidos y Canadá generan US$ 4.450 millones. En términos porcentuales esto representa el 48% del total, hecho que resulta llamativo debido a que, según los resultados, son los países con menor cantidad de usuarios activos por día.

Los datos reflejan un aumento significativo en cada uno de los periodos estudiados. La variación presentada en el 2015 y 2016 en Asia-Pacífico fue del 66%, mientras que en Europa fue del 56% y EEUU/Canadá el 68%. Así también es importante recalcar que en el resto del mundo el aumento fue del 48%.

Siguiendo con la tendencia porcentual positiva, el comparativo entre el segundo trimestre del 2016 y 2017 es del 43% en Europa, 54% en Asia-Pacífico, 44% en EEUU/Canadá y el 56% en el resto del mundo.

Recordemos que los ingresos netos de una empresa son las ganancias considerando todos los costos. Según el informe el costo de los ingresos representa 13% en el segundo trimestre de este año, en marketing y ventas 12%, en investigación y desarrollo 21% y gastos administrativos 7%.

El margen operativo en junio del 2017 fue del 47%, 5% más que en el 2016 y 16% más que el 2015. En cuanto a las cargas impositivas, la tasa efectiva de impuesto en el 2017 fue del 13%, lo que constituye un 4% menos que en el 2016 del mismo mes.

Asi vemos que los ingresos netos aumentaron de manera exponencial un 70% año tras año.

El ingreso de publicidad por usuario creció un 24% en todo el mundo. Es decir, en términos nominales, el ingreso promedio de Facebook es de US$ 4,73 por usuario de lo cual US$ 4,65 son de publicidad y US$ 0,08 son por pagos y otros cargos.

Es de resaltar que en este mismo período del año 2016 percibía US$ 3,82 por usuario.