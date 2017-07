BAT lanza alternativa al cigarrillo, compite con Philip Morris

British American Tobacco Plc, el fabricante de los cigarrillos Lucky Strikes, se está preparando para comenzar a vender su dispositivo que calienta tabaco en Estados Unidos después de comprar Reynolds American Inc. por US$49.400 millones.

LA APROBACIÓN TARDARÍA

BAT planea solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos permiso para vender Glo, un dispositivo que calienta en lugar de quemar el tabaco, el próximo año, dijo el máximo responsable Nicandro Durante en una entrevista telefónica. La compañía con sede en Londres está llevando a cabo ensayos clínicos y el CEO dijo que la aprobación reglamentaria probablemente tome de uno a tres años.

El fabricante de cigarrillos está tratando de alcanzar a Philip Morris International Inc., que presentó una solicitud a la FDA para su dispositivo que calienta sin quemar IQOS en diciembre. Una carrera para desarrollar alternativas a los cigarrillos tradicionales se ha acelerado en Asia y Europa, liderada por Japón, donde más de la décima parte del mercado de cigarrillos se ha desplazado a los dispositivos que calientan sin quemar. Las compañías tabacaleras están tratando de encontrar suficiente evidencia de que los dispositivos pueden ser menos riesgosos que los cigarrillos tradicionales.

Los productos aún no están a la venta en Estados Unidos, país que, según Durante, representa el 50% del mercado mundial de cigarrillos electrónicos. Altria Group Inc. tiene una licencia exclusiva para vender el dispositivo IQOS de Philip Morris en EE.UU. si se aprueba.

OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO

BAT planea cuadruplicar su capacidad de producción para Glo el año próximo, añadiendo capacidad de fabricación en Corea del Sur y Rusia. La compañía, que ha presupuestado el gasto total en hasta 750 millones de libras esterlinas (US$985 millones) este año, apunta a vender el producto en 20 mercados a finales de 2018. Sin embargo, el director financiero, Ben Stevens, dijo que la empresa podría sufrir restricciones de capacidad.

BAT solicitará a la FDA permiso para vender Glo en 2018, y también la aprobación para comercializarlo como un producto con menores riesgos para la salud en algún momento.

Aun así, la compañía de tabaco del Reino Unido dijo que los productos que dan calor sin quemar, que utilizan tabaco, probablemente no tengan el mismo éxito en EE.UU. que en Japón, porque el país asiático no permite cigarrillos electrónicos con nicotina. La principal diferencia entre las dos categorías de productos es que los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco.

“Japón es el único mercado donde los productos que calientan el tabaco han tenido éxito hasta ahora”, dijo el CEO. “En Japón ha sido exitoso porque no lanza vapor. Los consumidores japoneses son muy considerados socialmente y el producto tiene un montón de mentol. Los consumidores son muy diferentes”.