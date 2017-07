La economía paraguaya crece pero no se desarrolla

Por Sara Valenzuela

[email protected]

La mayor parte de su carrera futbolística la vivió defendiendo con orgullo y pasión la portería de uno de los clubes más importantes del país. “En el Olimpia viví momentos muy exigentes, muy rápidos, donde no habían feriados, no hay lunes, no hay domingos y uno tiene que darse pura y enteramente, pero todo sacrificio tiene su recompensa tienen su premio”, comentaba con orgullo el ex futbolista Ricardo Tavarelli más conocido como ‘El Mono’ Tavarelli”.

EMPRENDIMIENTO

Actualmente un tanto retirado del ámbito futbolístico se encuentra al frente de Game SA Emprendimientos, que se dedica a la explotación de un complejo deportivo llamado Tavarelli, donde cuenta con canchas de fútbol, lugares de esparcimiento y una escuela de fútbol, en el mismo se realizan torneos empresariales, eso por un lado y, por otro lado, es parte de Royal, nuevas tecnologías constructivas que son casa prefabricadas de PVC, de hormigón con revestido de PVC innovación traída como franquicia de una empresa canadiense.

AGRADECIMIENTO

Todo lo que ha logrado en su carrera empresarial el mismo agradece al fútbol. “Hoy en día me relaciono en el ámbito empresarial, de hecho las cosas que hago son a nivel empresarial, los viajes al exterior y las conversaciones con personas importantes, todo esto se dio gracias a que fui futbolista, abriéndome paso más

fácil en esta nueva faceta”.

FORMACIÓN

El fútbol es un sube y baja constante, entonces uno tiene que estar muy bien preparado mentalmente para poder sobrellevar; el exfutbolista comenta esto con énfasis, ya que explicó que en su caso recibió una excelente preparación en el seno familiar y que jamás se sintió solo –comentó–, pero remarcó que por lo general mucho de los futbolistas cargan con carencias afectivas y de enseñanza que la gente desconoce.

CRÍTICA

El futbolista tiene que convivir y va aprendiendo con la experiencia cómo sobrellevar las críticas y tener tam

bién autocrítica para saber cómo dar los pasos en su carrera, para seguir creciendo -claro-, cosa que no es fácil, esto no solo se aplica en el ámbito del deporte sino en toda la vida. La figura del futbolista es una de las centrales en medio de un país que el mismo describió como “muy futbolero” y aclara que aparte de ser un profesional en el fútbol, hay que tratar de ser íntegro, porque la gente nos mira todo el tiempo, remarcó el mismo.

VIGENCIA

El hecho de sentirse un poco vigente, a pesar de que dejé el fútbol ya hace tiempo, es importante de verdad y es lo que uno recoge de una carrera como la mía, marcada por momentos decisivos dentro del club donde jugué. Comentaba el mismo, que hasta ahora lo reconocen, desde niños hasta personas mayores y que de por ahí ya no lo vieron jugar en muchos casos, pero lo siguen y conocen su carrera.

ECONOMÍA

Como un actual empresario no está exento de todo lo que tenga que ver con la economía de nuestro país, a lo que el mismo comentó que la economía en sí en Paraguay está creciendo, de hecho que es la economía comparada con la de otros países es la que más está creciendo. El mismo remarcó que en cuanto a infraestructura falta impulsar más al país. “Ahora se está cumpliendo eso, pero si no hubiera tanta burocracia política o intereses políticos, yo creo que este país estaría mucho mejor”, remarcó. Tavarelli instó a la importancia de las políticas públicas y a anular el comportamiento político de que cada vez que se cambia de mandatario se desecha todo lo que se ha realizado hasta el momento y se inicia de

nuevo, “ahí se pierde mucho tiempo”, aseguró.

CRECIMIENTO

“Yo creo que crecemos, pero no nos desarrollamos como deberíamos, yo creo que Paraguay y el Estado realmente que si tiene esas políticas de aquí a 10 años especialmente la política de infraestructura, de hacer rutas de hacer todo lo que tenga que ver con el comercio y el traslado de la gente, yo creo que vamos a crecer más, tenemos la soja, la ganadería, que son productos que meten dinero al Paraguay y es algo que se debe explotar de la mejor manera”, manifestó Tavarelli, que para eso el empresariado debe estar amarrado de la mano del Estado y eso es un poco difícil en nuestro país.