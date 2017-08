Toyota cae por detrás de Renault-Nissan en ventas

Toyota Motor Corp. cayó por detrás de la alianza Re­nault-Nissan y de Volkswa­gen AG en ventas mundiales de automóviles en el primer semestre, después de que el grupo franco-japonés regis­trase contribuciones de su miembro más reciente Mit­subishi Motors Corp.

CIFRAS COMPARADAS

Toyota vendió 5,13 millo­nes de vehículos de enero a junio, un incremento del 2,7% respecto al año ante­rior. Esta cifra se compara con 5,27 millones de vehí­culos en Renault-Nissan-Mitsubishi y 5,2 millones en Volkswagen AG, según datos publicados por los fa­bricantes de automóviles.

CARRERA DE VENTAS

Las ventas de Toyota inclu­yen vehículos de Hino Mo­tors Ltd. y Daihatsu Motor Co., en las que el fabricante de automóviles tiene parti­cipaciones mayoritarias. En su recuento no incluye cifras de Subaru Corp., en la que posee una participación del 17% y con la que codesarrolló un coche deportivo.

POR PRIMERA VEZ

Volkswagen desbancó a To­yota el año pasado para con­vertirse en el fabricante de automóviles más vendido del mundo por primera vez gra­cias a la creciente demanda en China.