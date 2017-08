Ferreiro sepulta el contrato con el consorcio Parxin

Por José Zalazar

Se da inicio al final del polémico proyecto del estacionamiento tarifado de Asunción adjudicado al consorcio Parxin.

ARGUMENTACIÓN

Vista la Resolución JM/N° 3988/17 y la nota CGR N° 2219 del 20 de julio en la que se transcribe el dictamen jurídico DGAJ N° 309 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República, en el marco del llamado “Licitación pública internacional N° 1/2015, concesión para la gestión, ordenamiento del tránsito y explotación del estacionamiento controlado y tarifado en la vía pública de la ciudad de Asunción”, y que en su parte final, expresa: “este organismo superior de control considera que la garantía de fiel cumplimiento de contrato no fue presentada por el adjudicataria en la forma y condiciones que debieron ser observadas y tenidas en cuenta por el ente convocante, por lo que se ratifica en que la Municipalidad de Asunción debió rescindir el contrato y revocar la adjudicación efectuada al consorcio Parxin, ante la falta de presentación en tiempo y forma de la garantía de fiel cumplimiento de contrato”.

Lo anterior eran las expresiones textuales de la Resolución 1380/2017, por la cual el Municipio, a través del intendente Mario Ferreiro, da a conocer su postura final con respecto al proyecto en medio de una rueda de prensa convocada y remitiendo la solicitud de rescisión a la Junta Municipal para finiquitar la cuestión.

EFECTOS

Si bien es cierto que con esta decisión la Municipalidad podría exponerse a una demanda judicial por parte de la afectada Parxin, el Intendente aclaró que no podía opinar acerca de la postura que tomaría Parxin a partir de ahora, ya que no es de su injerencia, no obstante manifestó su preocu

pación por la situación actual del tránsito capitalino, que necesita de inversión.