HSBC es el primero en difundir coste del Brexit

HSBC Holdings Plc se en­frenta a US$ 300 millones en gastos legales y reubicación ante preparativos para tras­ladar a 1.000 empleados a Pa­rís, en lo que constituye uno de los primeros indicios del coste del Brexit para el sector financiero británico.

PUEDE AUMENTAR Y QUIERE TRASLADAR

HSBC tuvo en el segundo trimestre un cargo de US$ 4 millones por “costes relacio­nados con la salida del Reino Unido de la Unión Europea”, suma que el máximo respon­sable Stuart Gulliver podría aumentar a entre US$ 200 millones y US$ 300 millones. HSBC planea trasladar a alre­dedor de una quinta parte de sus banqueros de inversión de Londres a las oficinas de París a los efectos de no inte­rrumpir su acceso al mercado único de la Unión Europea.

“El total es el coste de la transición a Francia”, dijo Gulliver en una conferencia. “El ingreso que considera­mos que está en riesgo como consecuencia del Brexit as­ciende a aproximadamente US$ 1.000 millones, pero no pensamos perderlo”.