Discovery crea gigante del cable con compra de Scripps

Discovery Communica­tions Inc. acordó comprar Scripps Networks Interac­tive Inc. por US$ 11.900 mi­llones apostando por la idea de que unir la propiedad de canales de cable como Ani­mal Planet y HGTV ayudará a la compañía a adaptarse al cambiante panorama de la televisión.

PRECIOS

Discovery, una de las prin­cipales empresas del mul­timillonario John Malone, comprará Scripps por alre­dedor de US$ 90 por acción y asumirá una deuda a largo plazo de US$ 2.700 millones, lo que eleva el precio total del valor de las acciones más el pasivo a US$ 14.600 millo­nes, según una declaración realizada el lunes. El precio representa una prima del 34% sobre el precio de cierre de Scripps de US$ 67,02 el 18 de julio, el día antes de que se hicieran públicas las noticias de las negociaciones entre las empresas.

EL 20% DE EEUU

La compañía combina­da tendrá casi el 20% de la audiencia de televisión de pago financiada por pu­blicidad en EEUU, según esta declaración. Comprar Scripps podría ayudar tam­bién a Discovery a aumentar todas sus ventas interna­cionales, que actualmente representan la mitad de sus ingresos anuales.