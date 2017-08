Facebook automatiza esfuerzo para noticias falsas

Facebook Inc. ha tomado medidas más contundentes para frenar la difusión de no­ticias falsas en su plataforma.

SU SOFTWARE

La compañía anunció que ha creado un algoritmo de soft­ware para marcar noticias que pueden ser sospechosas y enviarlas a terceras partes para que verifiquen los he­chos. Si los revisores de datos analizan la noticia y escriben información que la desacre­dita o la contextualiza, esta información podría aparecer debajo del contenido original en el feed de noticias de Fa­cebook, de acuerdo con una publicación en el blog de la compañía.

NO SIEMPRE FUNCIONA

Facebook ha estado toman­do medidas para asegurarse de que las noticias difundidas en su red social son riguro­sas, sin intervenir de una forma sesgada. La compañía ha estado trabajando estre­chamente con verificadores de hechos como Snopes y Politifact, experimentando a principios de este año con etiquetas como “disputado por snopes.com”, por ejem­plo. La medida no siempre ha funcionado. Como ha infor­mado el periódico The Guar­dian, a veces el hecho de que una figura con autoridad diga que no se lean ciertas noticias ha hecho que éstas se difun­dan más rápidamente.

Después de la victoria del presidente estadounidense Donald Trump en las eleccio­nes, Facebook fue objeto de críticas por permitir que in­formación falsa se propagase masivamente, lo que podría haber resultado en votantes mal informados.