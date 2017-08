Paisajes lunares o las tierras heladas… Chile es su set de rodaje

¿Necesita rodar una escena en tierras heladas? ¿En las arenas doradas de una pla­ya? ¿Volcanes cubiertos de nieve? O quizás, ¿un paisaje lunar? Chile quiere hacerle una oferta.

APROVECHAR LA TIERRA

A partir del 14 de agosto, a cualquier persona que invier­ta más de US$ 2 millones en un rodaje cinematográfico en Chile, el Gobierno le devol­verá el 30% de su inversión, dijo Joyce Zylberberg, direc­tora de Film Commission Chile. Se trata de un intento de aprovechar la excepcional geografía del país. Una franja de tierra de 8.000 kilómetros desde la Antártida al desierto más seco del mundo, a tra­vés de bosques montañosos, viñedos y la pampa, Chile lo tiene todo.

Sin embargo, hasta ahora, no ha logrado atraer produc­ciones cinematográficas im­portantes. Incluso la mitad de la película “Los 33”, que trata de unos mineros que escaparon milagrosamente después de 69 días atrapados bajo tierra en Chile, fue roda­da en Colombia.

“Podría haber sido entera acá, pero finalmente fueron 9 semanas en Chile y 9 se­manas en Colombia porque Colombia tenía mayores incentivos tributarios”, dijo Juan de Dios Larraín. Hay un desconocimiento sobre la potencialidad que tiene Chile y es un buen momento para demostrarlo”.

Colombia aprobó una ley cinematográfica en 2012 que permite a los cineastas re­cuperar hasta el 40% de su inversión del Gobierno. Para 2016, el subsidio había conse­guido llevar 16 proyectos por valor de US$ 27 millones al país latinoamericano.

PUBLICIDAD CRECE

Chile quiere llevarse un trozo de un gran pastel. Los ingresos mundiales de taqui­lla ascendieron a unos US$ 38.600 millones en 2016, se­gún la Motion Picture Asso­ciation of America, mientras que los ingresos totales de TV y vídeo alcanzaron alrededor de US$ 286.000 millones un año antes.